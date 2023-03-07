Кортні Кокс вийшла у світ з 18-річною донькою (фото)

Сама знаменитість доволі рідко виходить на публіку, а тим більше з єдиною донькою.

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58-річна американська акторка Кортні Кокс вийшла у світ зі своєю 18-річною донькою Коко. Про це пише Daily Mail.

Зірка культового серіалу "Друзі" з'явилася на публіці з єдиною спадкоємицею від свого першого шлюбу. Кортні Кокс та 18-річна Коко Аркетт відвідали прем'єру шостої частини фільму "Крик" у Нью-Йорку.

Зіркова мама обрала для офіційного заходу образ з чорного міні та блейзера, а її донька продемонструвала яскраву червону сукню максі з глибоким декольте та чорні туфлі на підборах.

[ + – ] Кортні Кокс та її донька Коко Фото: Getty Images

Коко Аркетт — донька Кортні Кокс та актора Девіда Аркетта. Батьки дівчинки познайомилися на зйомках першої частини картини "Крик". Вони уклали шлюб у 1999 році. Проте у 2013 оголосили про розлучення.

Наразі виконавиця ролі Моніки Геллер заручена з музикантом Джонні МакДейдом. Зіркова пара разом понад 8 років

[ + – ] Кортні Кокс та її донька Коко Фото: Getty Images

На противагу Кортні Кокс, її колега по цеху Дженніфер Еністон дітей не має. Акторці діагностували безпліддя. Кокс та Еністон навіть у реальному житті підтримують дружні стосунки.

Нагадаємо, Кортні Кокс розповіла про те, як батько просив її закінчити кар'єру в Голлівуді.

Також Фокус писав про отримання Кортні Кокс зірки на Алеї слави в Голлівуді.