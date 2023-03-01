Кортні Кокс пригадала, як батько просив її завершити кар'єру в Голлівуді (відео)

Батько зірки серіалу "Друзі" пропонував їй продавати басейни.

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58-річна американська акторка Кортні Кокс розповіла, як батько просив її завершити кар'єру в Голлівуді.

Зірка культового серіалу "Друзі" поділилася зворушливою історією про свого покійного батька Річарда Льюїса Кокса на Jimmy Kimmel Live на ABC.

Знаменитість привітав ведучий програми з отриманням зірки на Голлівудській алеї слави напередодні.

"Моя дружина приходить додому вчора ввечері: "Боже мій, ти повинен почути, що сталося". Ти розкажеш історію про той час, коли ти вирішила здатися?", — сказав Джиммі.

"Ну, мій тато думав, що я повинна здатися, справді. Сталося те, що я давно не працювала. А грошей у мене вистачило лише на два тижні. Я маю на увазі, по-справжньому поїсти, ось і все", — зізналася Кортні Кокс.

[ + – ] Кортні Кокс пригадала, як батько просив її завершити кар'єру в Голлівуді

"Тож я розмовляла зі своїм татом, і він сказав: "Сесе", це мій псевдонім, "Тобі потрібно повернутися додому". Від Лос-Анджелеса до Бірмінгема [Алабама] довга осінь, і настав час зібратися. А ти продавець, ти до біса хороший продавець. Ти повинна робити те, що ви вмієш найкраще", — продовжила зірка екрану.

"Що він хотів, щоб ти продала?", — запитав Джиммі.

"Продавала басейни", — відповіла Кокс.

"Басейни?", — недовірливо запитав Джиммі.

"Це справа мого тата. До речі, у мене це непогано виходило", — зізналася 58-річна акторка.

[ + – ] Кортні Кокс отримала зірку на Алеї слави в Голлівуді Фото: Getty Images

"Я знала, що маю це як запасний варіант. Наступного дня мені зателефонували і сказали, що прослуховування для "Сімейних зв’язків", я отримала роль дівчини Майкла Дж. Фокса протягом останніх двох років", — рлзповіла Кортні Кокс про прибуткову пропозицію.

Зокрема "Моніка" зізналася, що її батько дуже любив голлівудські фільми, телешоу та бойовики.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон та Ліза Кудров підтримали Кортні Кокс під час публічної події.

Також Фокус писав про реакцію Кортні Кокс на розповіді принца Гаррі про галюциногенні гриби в її будинку.