Кортні Кокс відповіла на розповідь принца Гаррі про галюциногенні гриби в її будинку
Зірка серіалу "Друзі" заперечує, що давала наркотики принцові Гаррі.
58-річна американська акторка Кортні Кокс відповіла на заяву герцога Сассекського в його книзі "Запасний" про те, що якось він влаштував вечірку в її будинку і під час візиту скуштував галюциногенні гриби.
"Він пробув тут пару днів, можливо, два чи три. Він справді хороша людина", — сказала Кокс у недавньому інтерв'ю Variety.
Зірка "Крику" зазначила, що не читала книгу, але чула про заяви Гаррі.
"Книгу не читала. Я справді хочу це почути, бо я чула, що це справді цікаво. Але так, мені повідомили про це. Я не кажу, що там були гриби! Я виразно не роздавала їх", — поділилася вона з виданням.
Кортні зазначила, що нещодавно бачила Гаррі на вечірці з нагоди дня народження — вони були присутні на святкуванні 50-річчя Порші де Россі. Однак вони не спілкувалася.
У книзі "Запасний", яка була випущена в січні, Гаррі згадує час до весілля на Меган Маркл. Герцог поділився, що він зупинявся в будинку Кокс, де вона влаштувала вечірку з галюциногенними грибами.
Гаррі стверджував, що з'їв гриби та захопився відром для сміття з педаллю у ванній, яке почало здаватися йому "головою".
"Я натиснув на педаль і голова відкрила рота, — написав він. — Широка відкрита посмішка. Я розсміявся".
Гаррі стверджував, що його друг мав зовсім інший досвід із передбачуваними психоделіками, і він розлютився, коли подумав, що його пуховик — це дракон.
"Моя чудова поїздка була для нього пеклом", — сказав колишній високопоставлений член королівської родини.
Гаррі також поділився, що був закоханий в акторку та запитував, чи зможе він колись сказати їй про це.
"Я все ще був збентежений, тому що вона була Монікою, а я був Чендлером, — написав він, посилаючись на екранного чоловіка Кортні. — Я ставив питання, чи наберуся я коли-небудь сміливості, щоб сказати їй. Чи достатньо текіли в Каліфорнії, щоб зробити мене таким хоробрим?"
Нагадаємо, герцог Сассекський "нітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі та надзвичайно пишається продажем своїх мемуарів "Запасний".
Також Фокус писав, що принц Гаррі, можливо, додасть ще один розділ у свої скандальні мемуари.