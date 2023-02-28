Кортні Кокс відповіла на розповідь принца Гаррі про галюциногенні гриби в її будинку

Зірка серіалу "Друзі" заперечує, що давала наркотики принцові Гаррі.

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58-річна американська акторка Кортні Кокс відповіла на заяву герцога Сассекського в його книзі "Запасний" про те, що якось він влаштував вечірку в її будинку і під час візиту скуштував галюциногенні гриби.

"Він пробув тут пару днів, можливо, два чи три. Він справді хороша людина", — сказала Кокс у недавньому інтерв'ю Variety.

Зірка "Крику" зазначила, що не читала книгу, але чула про заяви Гаррі.

"Книгу не читала. Я справді хочу це почути, бо я чула, що це справді цікаво. Але так, мені повідомили про це. Я не кажу, що там були гриби! Я виразно не роздавала їх", — поділилася вона з виданням.

Кортні зазначила, що нещодавно бачила Гаррі на вечірці з нагоди дня народження — вони були присутні на святкуванні 50-річчя Порші де Россі. Однак вони не спілкувалася.

У книзі "Запасний", яка була випущена в січні, Гаррі згадує час до весілля на Меган Маркл. Герцог поділився, що він зупинявся в будинку Кокс, де вона влаштувала вечірку з галюциногенними грибами.

[ + – ] Книга принца Гаррі "Запасний" Фото: Getty Images

Гаррі стверджував, що з'їв гриби та захопився відром для сміття з педаллю у ванній, яке почало здаватися йому "головою".

"Я натиснув на педаль і голова відкрила рота, — написав він. — Широка відкрита посмішка. Я розсміявся".

Гаррі стверджував, що його друг мав зовсім інший досвід із передбачуваними психоделіками, і він розлютився, коли подумав, що його пуховик — це дракон.

"Моя чудова поїздка була для нього пеклом", — сказав колишній високопоставлений член королівської родини.

Гаррі також поділився, що був закоханий в акторку та запитував, чи зможе він колись сказати їй про це.

"Я все ще був збентежений, тому що вона була Монікою, а я був Чендлером, — написав він, посилаючись на екранного чоловіка Кортні. — Я ставив питання, чи наберуся я коли-небудь сміливості, щоб сказати їй. Чи достатньо текіли в Каліфорнії, щоб зробити мене таким хоробрим?"

Нагадаємо, герцог Сассекський "нітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі та надзвичайно пишається продажем своїх мемуарів "Запасний".

Також Фокус писав, що принц Гаррі, можливо, додасть ще один розділ у свої скандальні мемуари.