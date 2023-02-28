Кортни Кокс ответила на рассказ принца Гарри о галлюциногенных грибах в ее доме

Звезда сериала "Друзья" отрицает, что давала наркотики принцу Гарри.

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58-летняя американская актриса Кортни Кокс ответила на заявление герцога Сассекского в его книге "Запасной" о том, что однажды он устроил вечеринку в ее доме и во время визита попробовал галлюциногенные грибы.

"Он пробыл здесь пару дней, возможно, два или три. Он действительно хороший человек", — сказала Кокс в недавнем интервью Variety.

Звезда "Крика" отметила, что не читала книгу, но слышала о заявлениях Гарри.

"Книгу не читала. Я действительно хочу это услышать, потому что я слышала, что это действительно интересно. Но да, мне сообщили об этом. Я не говорю, что там были грибы! Я определенно не раздавала их", — поделилась она с изданием.

Кортни отметила, что недавно видела Гарри на вечеринке по случаю дня рождения — оба присутствовали на праздновании 50-летия Порши де Росси. Однако она не общались.

В книге "Запасной", которая была выпущена в январе, Гарри вспоминает время до женитьбы на Меган Маркл. Герцог поделился, что он останавливался у Кокс дома, где она устроила вечеринку, на которой были галлюциногенные грибы.

[ + – ] Книга принца Гарри "Запасной" Фото: Getty Images

Гарри утверждал, что съел грибы, и увлекся мусорным ведром с педалью в ванной, которое начало казаться ему "головой".

"Я нажал на педаль и голова открыла рот, — написал он. Широкая открытая улыбка. Я рассмеялся".

Гарри утверждал, что у его друга был совсем другой опыт с предполагаемыми психоделиками, и он взбесился, когда подумал, что его пуховик — это дракон.

"Моя восхитительная поездка была для него адом", — сказал бывший высокопоставленный член королевской семьи.

Гарри также поделился, что был влюблен в актрису и задавался вопросом, сможет ли он когда-нибудь сказать ей об этом.

"Я все еще был в замешательстве, потому что она была Моникой, а я был Чендлером, — написал он, ссылаясь на экранного мужа Кортни. Я задавался вопросом, наберусь ли я когда-нибудь смелости, чтобы сказать ей. Достаточно ли текилы в Калифорнии, чтобы сделать меня таким храбрым?"

Напомним, герцог Сассекский "ничуть не жалеет" об обнародовании скандальных фактов в своей книге и чрезвычайно гордится продажами своих мемуаров "Запасной".

Также Фокус писал, что принц Гарри, возможно, добавит еще одну главу в свои скандальные мемуары.