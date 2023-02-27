Принц Гарри, возможно, добавит еще одну главу в свои скандальные мемуары

Источники сообщают, что герцог может написать бонусную главу к скандальной книге "Запасной".

Related video

Принц Гарри сказал, что не будет писать продолжение своего откровенного блокбастера "Запасной", но источники сообщают, что он может написать бонусную главу, которая будет включена в издание книги в мягкой обложке. Об этом пишет PageSix.

"Принц Гарри уже планирует добавить по крайней мере одну новую главу в версию в мягкой обложке, которая выйдет позже в этом году или в начале следующего, когда продажи в твердом переплете закончатся", — сказал инсайдер.

Источник добавил, что "читатели хотят узнать о чувствах королевской власти, которые они (Гарри и его жена, Меган Маркл) испытали после выхода в эфир их документального фильма от Netflix и публикации книги "Spare".

Рэндом Хаус выпустил версию книги в твердом переплете 10 января, а сам герцог Сассекский озвучивает аудиоверсию. Однако подробности о выпуске книги в мягкой обложке пока не сообщаются.

[ + – ] Мемуары принца Гарри Фото: Соцсети

По информации издания, представитель Гарри раздраженно отрицал, что он будет включать какие-либо новые главы в будущее издание, ответив, что "это неправда".

Кроме того, у герцога Сассекского определенно осталось более чем достаточно материала, чтобы добавить его в публикацию. Он рассказывал, что его первоначальный набросок книги состоял из 800 страниц, но был сокращен примерно до 400.

Напомним, герцог Сассекский "ничуть не жалеет" об обнародовании скандальных фактов в своей книге и чрезвычайно гордится продажами своих мемуаров "Запасной".

Также Фокус писал, что принц Уильям особенно расстроен релизом скандальных мемуаров принца Гарри.