Принц Гаррі, можливо, додасть ще одного розділу у свої скандальні мемуари

Джерела повідомляють, що герцог може написати бонусний розділ до скандальної книги "Запасний".

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Принц Гаррі сказав, що не писатиме продовження свого відвертого блокбастера "Запасний", але джерела повідомляють, що він може написати бонусний розділ, який буде включений у видання книги у м'якій обкладинці. Про це пише PageSix.

"Принц Гаррі вже планує додати принаймні один новий розділ у версію в м'якій обкладинці, яка вийде пізніше цього року або на початку наступного, коли продаж у твердій обкладинці закінчиться", — сказав інсайдер.

Джерело додало, що "читачі хочуть дізнатися про почуття королівської влади, які вони (Гаррі та його дружина, Меган Маркл) зазнали після виходу в ефір їхнього документального фільму від Netflix та публікації книги "Spare".

Рендом Хаус випустив версію книги у твердій палітурці 10 січня, а сам герцог Сассекський озвучує аудіоверсію. Однак подробиці про випуск книги в м'якій обкладинці поки що не повідомляються.

[ + – ] Мемуари принца Гаррі Фото: Соцмережi

За інформацією видання, представник Гаррі роздратовано заперечував, що він включатиме якісь нові розділи в майбутнє видання, відповівши, що "це неправда".

Крім того, у герцога Сассекського виразно залишилося більш ніж достатньо матеріалу, щоб додати його до публікації. Він розповідав, що його початковий план книги складався з 800 сторінок, але скорочено приблизно до 400 сторінок.

Нагадаємо, герцог Сассекський "нітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі і надзвичайно пишається продажем своїх мемуарів "Запасний".

Також Фокус писав, що принц Вільям особливо засмучений релізом скандальних спогадів принца Гаррі.