Кортни Кокс вспомнила, как отец просил ее завершить карьеру в Голливуде (видео)

Отец звезды сериала "Друзья" предлагал ей продавать бассейны.

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58-летняя американская актриса Кортни Кокс рассказала, как отец просил ее завершить карьеру в Голливуде.

Звезда культового сериала "Друзья" поделилась трогательной историей о своем покойном отце Ричарде Льюисе Коксе на Jimmy Kimmel Live на ABC.

Знаменитость поздравил ведущий программы с получением звезды на Голливудской аллее славы накануне.

"Моя жена приходит домой вчера вечером: "Боже мой, ты должен услышать, что произошло". Ты расскажешь историю о том времени, когда ты решила сдаться?", — сказал Джимми.

"Ну, мой папа думал, что я должна сдаться, действительно. Случилось то, что я давно не работала. А денег у меня хватило всего на две недели. Я имею в виду, по-настоящему поесть, вот и все", — призналась Кортни Кокс.

[ + – ] Кортни Кокс вспомнила, как отец просил ее завершить карьеру в Голливуде

"Так что я разговаривала со своим папой, и он сказал: "Сесе", это мой псевдоним, "Тебе нужно вернуться домой". От Лос-Анджелеса до Бирмингема [Алабама] длинная осень, и пора собраться. А ты продавец, ты чертовски хороший продавец. Ты должна делать то, что вы умеешь лучше всего", — продолжила звезда экрана.

"Что он хотел, чтобы ты продала?" — спросил Джимми.

"Продавала бассейны", — ответила Кокс.

"Бассейны?", — недоверчиво спросил Джимми.

"Это дело моего папы. Кстати, у меня это неплохо получалось", — призналась 58-летняя актриса.

[ + – ] Кортни Кокс получила звезду на Аллее славы в Голливуде Фото: Getty Images

"Я знала, что у мене есть это как запасной вариант. На следующий день мне позвонили и сказали, что прослушивание для "Семейных связей", я получила роль девушки Майкла Дж. Фокса в течение последних двух лет", — рассказала Кортни Кокс о прибыльном предложении.

В частности, "Моника" призналась, что ее отец очень любил голливудские фильмы, телешоу и боевики.

Напомним, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу поддержали Кортни Кокс во время публичного события.

Также Фокус писал о реакции Кортни Кокс на рассказы принца Гарри о галлюциногенных грибах в ее доме.