10 домашних средств, которые помогут навсегда избавиться от секущихся кончиков

Секущиеся кончики возникают, когда кончики волос сохнут, ломаются или изнашиваются. Чтобы навсегда забыть об этой проблеме, воспользуйтесь доступными домашними средствами.

Секущиеся кончики возникают, когда стержень волоса расслаивается или изнашивается, что обычно происходит в результате повреждения или сухости. Хотя не существует волшебного способа, есть несколько домашних средств, которые помогут улучшить внешний вид ваших волос и предотвратить дальнейшее повреждение. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Доктор Ганеш Чаудхари предлагает несколько простых и натуральных средств для лечения секущихся кончиков:

Регулярная стрижка

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"Самый эффективный способ избавиться от секущихся кончиков — подстричь их. Регулярная стрижка каждые 6–8 недель может помочь предотвратить распространение секущихся кончиков вверх по стержню волоса", — говорит доктор Чаудхари.

Кокосовое масло

Кокосовое масло известно своими увлажняющими свойствами. Нанесите теплое кокосовое масло на кончики волос, оставьте минимум на 30 минут, а затем промойте мягким шампунем.

Оливковое масло

Оливковое масло также может помочь в лечении секущихся кончиков. Нанесите небольшое количество оливкового масла на кончики волос, оставьте примерно на 30 минут, а затем смойте.

Маска из авокадо

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Исследование 2015 года показало, что питательные вещества в масле авокадо, такие как калий и магний, могут связывать клетки кутикулы, делая волосы гладкими и предотвращая ломкость.

Разомните спелый авокадо и нанесите его на кончики волос. Оставьте на 30 минут, прежде чем смыть. Авокадо богато витаминами и жирами, которые питают и увлажняют волосы.

Яичная маска

Взбейте яйцо и нанесите его на кончики волос. Оставьте на 20 минут, прежде чем смыть. Яйца богаты белком, который помогает укрепить волосы.

Мед и йогурт

"Смешайте равные части меда и йогурта и нанесите смесь на кончики волос. Оставьте на 30 минут, прежде чем смыть. Эта комбинация может помочь увлажнить и кондиционировать волосы", — говорит доктор Чаудхари.

Гель алоэ вера

Фото: Freepik

Нанесите небольшое количество геля алоэ вера на секущиеся кончики. Алоэ вера обладает успокаивающими и увлажняющими свойствами, которые могут принести пользу поврежденным волосам.

Откажитесь от термоукладки

Вам следует свести к минимуму использование инструментов для термоукладки, таких, как утюжки и щипцы для завивки, так как чрезмерное нагревание способствует секущимся кончикам. Если вам все же необходимо их использовать, обязательно заранее нанесите термозащитный спрей.

Нежный уход за волосами

Используйте расческу с широкими зубьями, чтобы распутать влажные волосы, так как мокрые волосы более склонны к ломкости. Также избегайте энергичного расчесывания мокрых волос.

Используйте шелковую наволочку

Перейдите на шелковую наволочку, которая вызывает меньшее трение, чем хлопчатобумажные наволочки, и может свести к минимуму ломкость волос. Помните, что, хотя эти домашние средства и процедуры могут помочь контролировать секущиеся кончики, лучший способ предотвратить их появление — это регулярный уход за волосами, сбалансированное питание и правильный уход.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.