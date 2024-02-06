Писателя Бориса Акунина объявили в международный розыск и заочно арестовали на два месяца в РФ

Писатель Григорий Чхартишвили, который пишет под псевдонимом Борис Акунин, ранее был внесен в перечень "экстремистов и террористов" в РФ. Акунин уехал из России еще в 2014 году.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Его подозревают в публичном оправдании терроризма (статья 205.2) и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 207.3). Акунина объявили в международный розыск. Об этом пишет Meduza, ссылаясь на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

Акунин живет за пределами России. Сам он уже прокомментировал новость на своем сайте, отметив, что прочел сообщение "за чашкой кофе".

"Но шутить сразу расхотелось, потому что я подумал о тысяче с лишним живых людей, арестованных не заочно, а по-настоящему, о российских политзаключенных, которым ломает жизнь эта тупая, злобная машина. Помните об этих людях, пожалуйста", — написал он.

Срок ареста Акунина будет исчисляться с момента его фактического задержания или передачи правоохранительным органам РФ, заявила пресс-служба московских судов.

Напомним, Борис Акунин публично выступил против российского вторжения в Украину. Уголовное дело против него возбудили в декабре 2023 года. В рамках дела следователи приходили с обыском в московское издательство "Захаров", выпускающее книги писателя.

Росфинмониторинг внес писателя в список террористов и экстремистов. Минюст РФ в январе объявил Акунина "иностранным агентом". На фоне преследования издательство АСТ прекратило публикацию книг Акунина, а крупные книжные магазины приостановили продажи его произведений.

В Центральном аппарате Следственного комитета подтвердили возбуждение уголовного дела против писателя Григория Чхартишвили

Акунин покинул Россию в 2014 году и проживает в Лондоне. Также у него есть недвижимость в Испании и Франции. Он выступал против аннексии Крыма Россией, войны и собирал деньги для украинских беженцев. Когда его объявили в розыск и запретили книги, он отметил, что такого не происходило в РФ со времен СССР.