"Хорошие русские". Как Акунин, Гуриев и другие пытаются обелить Россию

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Это действительно загадка. Как у тех, кто претендует не просто на нормальность, но еще и на интеллектуальное преимущество, кто называет себя учеными, экономистами, философами, стратегами, как у них в головах укладываются абсолютно взаимоисключающие понятия? Причем так укладываются, что их это не просто не смущает, они даже выходят с публичными позициями – да, именно так, "и завайну, и протифвайны"

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"Воистину загадочная русская душа" (с).

Немного расшифрую, почему меня "вкурвыло" и откуда взялся этот пост.

Важно

Как Герасим — Муму. Как РФ утопила в Украине идеи евразийства и "русского мира"

Увидел ссылку на российский зарубежный фонд, который создали Акунин, Гуриев и еще какой-то русский п*ц, которого впервые увидел, но знать даже его фамилию не хочу, достаточно того, что оно п*ц.

Классические "светлые человечки" с положительными фразами: "Мы скорбим. Мы против вайны".

Цель этих фондов и инициатив в целом одна (кроме, разумеется, продвижения и заработков самих этих п*цев) – отбеливание россии в глазах мира и даже украинцев. Действительно, многие на это ведутся.

В краткосрочной перспективе – ослабить или снять санкции. Под предлогом заботы о простых россиянах, которые страдают. Чтобы завтра эти россияне снова имели деньги, больше потребляли и своими налогами оплачивали убийства украинцев (НДС, налог на потребление – это почти половина бюджета рф; чем больше россиянин жрет и покупает, тем больше ресурсов получают их войска, тем больше убитых и изнасилованных украинцев).

В долгосрочной – чтобы россия вообще существовала и дальше терроризировала соседей и в перспективе – весь мир. Чтобы Россия как можно меньше платила за разрушение Украины. Чтобы мир забыл убийства и восхищался великой культурой и свободолюбием россиян. Чтобы россияне в дальнейшем работали заграницей и не имели проблем с банками, визами, и вообще отношением к ним мира как к убийцам и насильниками, которыми они являются.

Это обычное отбеливание "своих" и параллельно обесценивание (слово не люблю, но оно здесь уместно) украинцев и Украины. Государственные и имперские проекты by substance, которые маскируются под красивой формой и словесной эквилибристикой – это они умеют.

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