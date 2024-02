Дженнифер Лопес появилась на публике в гламурном образе (фото)

Выход знаменитости произошел накануне релиза ее альбома — "This Is Me... Now". Она соединила повседневность и гламур в новом аутфите.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в гламурном образе в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Бизнес-вумен надела наряд с уютной бежевой курткой из искусственного меха и массивными золотыми серьгами-кольцами.

Под теплой и гламурной верхней одеждой Джей Ло носила белую футболку свободного кроя, которая была заправлена в джинсы с высокой талией и широкими штанинами.

Супруга оскароносного Бена Аффлека дополнила свой февральский образ ботинками Timberland. Кроме сережек и обручального кольца, на певице не было других украшений.

Наслаждаясь прогулкой, знаменитость зачесала волосы в аккуратный пучок. Лопес прикрыла глаза парой массивных солнцезащитных очков.

Казалось, она сделала лишь минимальный макияж.

Дженнифер Лопес в Нью-Йорке

Во время прогулки к Дженнифер не присоединился ее муж Бен Аффлек.

Это происходит накануне ее предстоящего релиза альбома "This Is Me... Now", который выйдет 16 февраля 2024 года и посвящен 20-летию выхода другого сборника — "This Is Me... Then".

Напомним, Дженнифер Лопес спела свой новый хит в топе украинского бренда.

Также Фокус писал о стильном весеннем образе 2024, который накануне продемонстрировала модель Эмили Ратаковски.