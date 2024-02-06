Зендая в откровенном ансамбле посетила мероприятие, посвященное "Дюне" (фото)

Картина выйдет на широкие экраны 29 февраля 2024 года. Сейчас актерский состав рекламирует фильм по всему миру, в частности, в Мексике.

27-летняя американская актриса Зендая посетила мероприятие, посвященное продолжению "Дюны", в откровенном ансамбле. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка Тома Холланда накануне появилась на рекламном мероприятии в Мехико.

Зендая играет роль Чани, члена фрименов, племени, живущего в пустынях Арракиса, когда колонизаторы из другого мира пытаются украсть природные ресурсы планеты.

На фотосессии в отеле "Four Seasons" актриса продемонстрировала откровенный образ из серой, красной, оливковой и черной ткани, которая обернула ее грудь и ноги.

Наряд отражал костюмы, которые носит ее персонаж, чтобы выжить в пустыне.

Зендая Фото: Getty Images

Ансамбль также включал черно-красную юбку с разрезом до бедра.

Чтобы завершить образ, знаменитость собрала свои темные волосы в аккуратную прическу и сделала вечерний макияж.

Зендая Фото: Getty Images

К Зендае присоединились несколько ее коллег, в частности, Тимоти Шаламе, Остин Батлер и Флоренс Пью.

Зендая Фото: Getty Images

Исполнитель главной роли в картине Дени Вильнева, Тимоти Шаламе, появился в Мексике в полностью темном образе. Остин Батлер выбрал серый костюм с белой футболкой. А Флоренс Пью продемонстрировала топ и юбку в пол с пайетками.

Актеры "Дюны" Фото: Getty Images

Отметим, что премьера "Дюны" в Украине запланирована на 29 февраля 2024 года.

Трейлер второй части "Дюны"

Напомним, Зендая появилась на публике с новой прической.

Также Фокус писал о съемке Зендаи для рекламного кампейна известного косметического бренда.