Умер звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Александр Симонец умер в России. Он много лет работал в сфере театра и кино. Прославился ролью в популярных сериалах.

Умер российский актер Александр Симонец, который известен ролями в сериалах "Возвращение Мухтара", "Глухарь", "Моя прекрасная няня" и "Счастливы вместе". Его сердце перестало биться во вторник, 6 февраля, об этом заявляют российские СМИ.

В частности, известно, что актеру театра и кино было 61 год. Последние дни своей жизни Александр Симонец провел в Благовещенске (Россия).

Сейчас точной причины смерти актера не известно, но по предварительной информации, у него случился сердечный приступ.

Из биографической справки актера известно, что он 23 года проработал в Московском академическом театре. Последние годы своей актерской карьеры Александр Симонец провел в Амурском областном театре драмы.

Снялся во многих российских сериалах. Среди которых "Глухарь". Глухарь" — популярный российский телесериал, который вышел в 2008 году. Сериал рассказывает историю Трофима Рябова, который едет работать в небольшой провинциальный городок, где происходит много интересных и комичных ситуаций. "Глухарь" стал одним из самых успешных российских сериалов, благодаря своей остроте, юмору и ярким персонажам. Всего было снято 4 сезона сериала. В одной из серий появился и Александр Симонец.

Также среди известных — сериал "Моя прекрасная няня". Там Александр Симонец сыграл роль офицера суворовского училища. Это русскоязычный комедийный сериал, который в свое время был очень популярным в Украине. Сериал имел украинофобные мотивы, но массово был популярным. В частности, главная героиня няня Вика была родом из Мариуполя. В сериале все актеры, которые были якобы родственниками из Украины были высмеяны.

Напомним, ранее мы писали, что 22 января умер актер из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Также Фокус писал, что актер Джейми Дорнан едва не умер после столкновения с токсичными гусеницами. Кроме этого, в начале февраля стало известно о смерти Карл Уэзерс, звезды "Хищника" и четырех частей "Рокки".