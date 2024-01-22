Внезапно умер актер из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит: подробности (фото)

Актер, который играл в команде "Одесских джентльменов", умер от проблем с сердцем. Церемония прощания и захоронения состоится во вторник 23 января.

Related video

21 января умер актер, драматург и сценарист Евгений Хаит. Церемония прощания с Хаитом, который долгое время играл в команде КВН, участвовал в проектах "Джентльмен-шоу" и "Голые и смешные", состоится в помещении Одесской киностудии. О смерти актера сообщил его коллега, актер, сатирик и шоумен, депутат Одесского городского совета от партии "Слуга народа" Олег Филимонов на странице Facebook.

Филимонов указал, что Хаит, которому было 58 лет, умер внезапно, от сердечного приступа. Событие произошло утром 21 января.

"Сердце остановилось, хоть на сердце он никогда не жаловался", — сказал актер, который с 1986 года работал вместе с умершим на сцене.

Важно

Умер Юрий Соломин: 5 интересных фактов из жизни актера

Автор сообщения напомнил, кем был Хаит — "писателем, сатириком, драматургом, поэтом, блогером, продюсером". По словам Филимонова, его друг продолжал заниматься творчеством, например, писал стихи и короткие эссе в Instagram. Мужчина перечислил, чем ему запомнился этот человек — был "знатоком женской красоты", пел, не употреблял спиртного.

"Женька, друг, без тебя так пусто и плохо! Покойся с миром!"

В заметке указано, что прощание с Евгением Хаитом состоится 23 января, во вторник. Начало — в 12:00. Место церемонии — холл Одесской киностудии. Место захоронения — на Таировском кладбище.

Олег Филимонов — сообщение о смерти Евгения Хаита Фото: Скриншот

На странице Istagram Хаита неизвестный автор написал о смерти актера. Указывается, что мужчина умер "молниеносно". Вспоминают, что он был "очень тонкий, чуткий, заботливый, добрый — к своим, талантливый, веселый, светлый, изобретательный, нежный, непокорный, своенравный, мудрый".

Умер Евгений Хаит — сообщение на странице Instagram Фото: Скриншот

Евгений Хаит — детали биографии умершего

Отметим, Евгений Хаит — одессит, который в 1986 году появился на сцене юмористического шоу времен СССР "Клуб веселых и находчивых" (КВН) в составе команды "джентльменов" из Одесского государственного университета. Вместе с ним на сцене выступал Олег Филимонов, который сообщил о смерти коллеги. Позже Хаит участвовал в проекте "Джентльмен-шоу", которое выходило на телевидении в период с 1991 по 1999 год. После этого работал сценаристом проекта "Голые и смешные" — шоу создавалось, начиная с 2007 года: снимались короткие ролики с реакцией прохожих на не полностью одетых людей.

Напоминаем, 9 января стало известно о смерти украинского певца Виталия Билоножко. 11 января не стало советского актера Юрия Соломина, известного ролью "доктора Ватсона" в кинофильмах о Шерлоке Холмсе.