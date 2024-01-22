Раптово помер актор з "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт: подробиці (фото)

Актор, який грав у команді "Одеських джентльменів", помер від проблем з серцем. Церемонія прощання та поховання відбудеться у вівторок 23 січня.

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21 січня помер актор, драматург та сценарист Євгеній Хаїт. Церемонія прощання з Хаїтом, який тривалий час грав у команді КВК, брав участь у проєктах "Джентльмен-шоу" і "Голі та смішні", відбудеться у приміщенні Одеської кіностудії. Про смерть актора повідомив його колега, актор, сатирик та шоумен, депутат Одеської міської ради від партії "Слуга народу" Олег Філімонов на сторінці Facebook.

Філімонов вказав, що Хаїт, якому було 58 років, помер раптово, від серцевого нападу. Подія сталась зранку 21 січня.

"Серце зупинилося, хоч на серці він ніколи не скаржився", — сказав актор, який з 1986 року працював разом з померлим на сцені.

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Автор допису нагадав, ким був Хаїт — "письменником, сатириком, драматургом, поетом, блогером, продюсером". Зі слів Філімонова, його друг продовжував займатись творчістю, наприклад, писав вірші і короткі есе в Instagram. Чоловік перелічив, чим йому запам'яталась ця людина — був "знавцем жіночої краси", співав, не вживав спритного.

"Женько, друже, без тебе так порожньо і погано! Спочивай з миром!"

У дописі вказано, що прощання з Євгеном Хаїтом відбудеться 23 січня, у вівторок. Початок — о 12:00. Місце церемонії — хол Одеської кіностудії. Місце поховання — на Таїровському цвинтарі.

Олег Філімонов - повідомлення про смерть Євгенія Хаїта Фото: Скриншот

На сторінці Istagram Хаїта невідомий автор написав про смерть актора. Вказується, що чоловік помер "блискавично". Згадують, що він був "дуже тонкий, чуйний, дбайливий, добрий – до своїх, талановитий, веселий, світлий, винахідливий, ніжний, непокірний, норовливий, мудрий".

Помер Євгеній Хаїт - повідомлення на сторінці Instagram Фото: Скриншот

Євгеній Хаїт — деталі біографії померлого

Зазначимо, Євгеній Хаїт — одесит, який у 1986 році з'явився на сцені гумористичного шоу часів СРСР "Клуб веселих та кмітливих" (КВК) у складі команди "джентльменів" з Одеського державного університету. Разом з ним на сцені виступав Олег Філімонов, який повідомив про смерть колеги. Пізніше Хаїт брав участь у проєкті "Джентльмен-шоу", яке виходило на телебаченні в період з 1991 по 1999 рік. Після цього працював сценаристом проєкту "Голі та смішні" — шоу створювалось, починаючи з 2007 року: знімались короткі ролики з реакцією перехожих на неповністю вдягнутих людей.

Нагадуємо, 9 січня стало відомо про смерть українського співака Віталія Білоножка. 11 січня не стало радянського актора Юрія Соломіна, відомого роллю "доктора Ватсона" у кінофільмах про Шерлока Холмса.