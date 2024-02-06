Стрижка для женщин после 40 лет: какие прически помогут выглядеть моложе

Многие женщины после 40 лет ищут новые способы выделить себя и показать свою индивидуальность. Самый распространенный способ это реализовать, сменить прическу. Не обязательно руководствоваться возрастными категориями, ведь женские стрижки после 40 лет могут быть разными и включать в себя множество вариаций.

Именно поэтому Фокус сделал подборку возможных вариантов женских стрижек, которые будут стильными в 2024 году и придадут внешнему виду уверенности и привлекательности.

Боб-каре

Это классическая стрижка длиной до подбородка придает облику структурированности и утонченности. Боб-каре является популярной стрижкой, которая не просто стильно выглядит, а и хорошо подходит для женщин возраста после 40 лет. Стрижка боб-каре после 40 лет добавляет образу свежести и молодости. Короткие волосы вокруг лица подчеркивают его контуры и делают образ более женственным. Кроме того, боб-каре является достаточно универсальной стрижкой, которая может быть адаптирована под разные типы волос и формы лица.

Пиклс

Пиклс стрижка — это популярный вариант среди женщин возраста от 40 лет. Эта модная стрижка имеет короткие пряди с боковым разрезом и визуально придает женщине более молодой вид.

Пикси

Короткая стрижка с подстриженными боками и более длинным верхом создает динамичный и стильный образ. Она добавляет объема и движения волосам, создавая модный и стильный вид. Эта стрижка может быть выполнена в различных вариациях, включая короткую, среднюю или длинную длину волос. Важно учесть свою форму лица и текстуру волос при выборе пиксельной стрижки.

Стрижка на плечи

Эта стрижка придает элегантности и женственности. Она добавляет объема волосам и создает рамку лица.

Каскад

Стрижка каскад после 40 лет может быть отличным выбором, поскольку она придает волосам объем и мягкие контуры, что делает лицо моложе. Однако, на практике стоит учитывать некоторые факторы. Прежде всего, обратите внимание на ваш тип лица. Каскадная стрижка хорошо подчеркнет овальную, квадратную, или сердцевидную форму лица. Второе, учтите состояние волос. После 40 лет волосы могут стать менее здоровыми и склонными к ломкости. Убедитесь, что после стрижки вы сможете обеспечить волосам соответствующий уход.

Стрижка Шегги

Это стильный и современный вариант стрижки, которая прекрасно подходит женщинам после 40 лет. Шегги стрижка характеризуется короткими слоями и текстурой, что дает объем. Эта стрижка не только придает молодой вид, но и подчеркивает лицо. Она также практична в уходе. Большинство женщин после 40 лет выбирают эту стрижку за ее свежий и энергичный вид.

Каре

Каре стрижка является первоклассным выбором для женщин после 40 лет. Она добавляет стиля и молодит. Каре можно адаптировать к различным формам лиц, длине и текстуре волос. Например, вы можете попробовать боб-каре, которое придаст вашему лицу мягкости, или длинное каре, чтобы создать больший объем. Также каре может быть с прямой челкой, без челки, с подчеркнутой асимметрией и тому подобное.

Напомним, ранее мы писали, о стрижка каре — тренд 2024 года: пять вариантов самой модной прически. Кроме этого, Фокус рассказывал, какие мужские стрижки будут в тренде в 2024 году.