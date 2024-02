Джонни Депп и Род Стюарт собрали свыше $300 тысяч для спасения кошек и котят

Основательница фонда Animal Trust Селия Хаммонд уже 40 лет спасает брошенных животных. Она организовала целую сеть приютов для кошек и котят.

60-летний американский актер и музыкант Джонни Депп и 79-летний британский певец Род Стюарт вместе выступили на частном благотворительном мероприятии в Лондоне, собрав свыше $300 тысяч. Эти деньги пойду на фонд Animal Trust супермодели 1960-ых годов Селии Хаммонд, который занимается спасением бездомных кошек и котят, сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.

Селия, которой сейчас 81 год, провела вечер в роскошном лондонском отеле Ned. Гости мероприятия послушали лучшие мелодии сэра Рода, в том числе Maggi May, Forever Young и First Cut is the Deepest.

Джонни Депп и Селия Хаммонд

Хаммонд основала благотворительную организацию в 1986 году, чтобы обеспечить уход и убежище кошкам и котятам, а также гуманно сократить популяцию собак и кошек путем стерилизации.

"Преданность и приверженность Селии защите уязвимых и заброшенных животных выше всяких похвал. Я так рад быть частью успеха вечера, а также дополнительным бонусом — играть вместе с моим другом, сэром Родом Стюартом", – заявил Депп.

По словам Стюарта, он "очень счастлив" помочь повысить осведомленность и выделить средства на жизненно важную работу, которую благотворительная организация Celia Hammond Animal Trust делает для уязвимых и нежелательных животных.

Род и Джонни уже не в первый раз выступают вместе. Ранее они участвовали в двух концертах памяти легендарного рок-гитариста Джеффа Бека, который скончался в январе 2023 года

Джефф Бек, Род Стюарт и Джонни Депп

Рок-икона дружил с Хаммонд и даже стал покровителем одного из ее приютов для животных.

Селия позировала для обложки сольного альбома Джеффа Бека Truth, альбома, в который вошли произведения Рода Стюарта, Ронни Вуда и Джона Пола Джонса. Он играл на оригинальной гитаре Элвиса Пресли Red Hagstrom Viking II, аккомпанируя Стюарту во время импровизированного концерта, куратором которого был Марк Олдридж.

Деньги, собранные Деппом и Стюардом, потратят на лечение больных и раненых животных, владельцы которых не могут позволить себе их лечить или не имеют права на помощь от крупных благотворительных организаций.

Хаммонд основала траст, который сначала открыл две недорогие ветеринарные клиники в Лондоне, а затем расширил свою территорию до Сассекса и Кента. Сбору денег и уходу за ненужными, брошенными, бездомными и дикими кошками супермодель посвятила 40 лет. Она считает это своим призванием.

Сотрудники фонда спасли 12 кошек, когда их хозяин скончался

Ранее Фокус писал, что украинская беженка-фанатка Джонни Деппа встретилась с кумиром.