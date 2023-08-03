Украинская беженка-фанатка Джонни Деппа встретилась с кумиром (фото)

Ирина выехала из Мариуполя в марте 2022 и сейчас находится в Германии.

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Украинская беженка из Мариуполя встретилась с Джонни Деппом в Германии. Женщина рисовала голливудского актера 20 лет и наконец познакомилась с ним вживую. Об этом сообщает Bild.

15 июля 2023 года актер и музыкант выступал в Штутгарте со своей группой Hollywood Vampires. Украинка Ирина Федоренко пришла на концерт, смогла увидеться с Деппом и подарила ему его портрет. Женщина рассказала, что рисует Джонни уже 20 лет.

"Думаю, наши улыбки говорят сами за себя. Он был рад меня видеть", — призналась Ирина в разговоре с BILD.

По словам украинской беженки, она успела обсудить с Деппом ситуацию в Украине. Женщина приехала в Германию в марте 2022 года — вместе с 15-летним сыном и матерью она бежала из Мариуполя, который пострадал от обстрелов российской армии.

В частности, украинка прокомментировала новости о вероятном визите Деппа в Россию. Она отметила, что все это фейковые новости пропаганды. Также Ирина призналась, что голливудский актер показал на сцене украинский флаг.

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Ирина Федоренко и Джонни Депп Фото: Bild

Напомним, Джонни Деппа заметили с тростью после травмы.

Также Фокус писал о трейлере фильма о скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд.