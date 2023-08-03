Українська біженка-фанатка Джонні Деппа зустрілася з кумиром (фото)

Ірина виїхала з Маріуполя у березні 2022 і наразі перебуває в Німеччині.

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Українська біженка з Маріуполя зустрілася з Джонні Деппом у Німеччині. Жінка малювала голлівудського актора 20 років і нарешті познайомилася з ним вживу. Про це повідомляє Bild.

15 липня 2023 актор та музикант виступав у Штутгарті зі своїм гуртом Hollywood Vampires. Українка Ірина Федоренко прийшла на концерт, змогла побачитися з Деппом та подарувала йому його портрет. Жінка розповіла, що малює Джонні вже 20 років.

"Думаю, наші посмішки говорять самі за себе. Він був радий мене бачити", – зізналася Ірина у розмові з BILD.

За словами української біженки, вона встигла обговорити із Деппом ситуацію в Україні. Жінка приїхала до Німеччини у березні 2022 року — разом із 15-річним сином та матір’ю вона втекла з Маріуполя, який постраждав від обстрілів російської армії.

Зокрема українка прокоментувала новини про ймовірний візит Деппа до Росії. Вона зазначила, що все це фейкові новини пропаганди. Також Ірина зізналася, що голлівудський актор показав на сцені український прапор.

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Ірина Федоренко та Джонні Депп Фото: Bild

Нагадаємо, Джонні Деппа помітили з тростиною після травми.

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