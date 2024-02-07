Боксера Вячеслава Узелкова госпитализировали в больницу

Вячеслав Узелков находится в больнице. Пока диагноз боксера не известен. Однако, судя по его словам, состояние его здоровья тяжелое.

44-летний украинский боксер, телеведущий и ныне тренер Вячеслав Узелков оказался в больнице. Об ухудшении состояния здоровья мужчина сообщил у себя на странице в инстаграм.

В частности, боксер опубликовал видеоролик на котором показал больничную палату, капельницу и то как он получает лечение.

"Всем привет. Я выжил и не дам покоя врагам. Слава Украине", — написал Узелков.

Что именно произошло с боксером пока неизвестно. В подробности вдаваться он не захотел. Однако в 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт. Произошло это еще в 2012 году после боя.

Вячеслав Узелков в больнице

Справка

Вячеслав Узелков — известный украинский профессиональный боксер. Он родился 8 апреля 1979 года в городе Винница. Вячеслав Узелков начал тренировки по боксу еще в детстве, с 8 лет. Его первые боксерские шаги состоялись в местном спортивном клубе. Со временем он стал одним из самых перспективных молодых боксеров в Украине.

В профессиональном боксе Узелков дебютировал в 2004 году. Его боксерская карьера продолжалась 10 лет. В 2014 году он провел последний бой на ринге. После начал свою тренерскую карьеру.

Относительно личной жизни боксера. Он 22 года был женат на фитнес-тренере Марине Боржемской. Совместно пара имеет двоих детей — сына Роберта (2009) и дочь Оливию (2012). Развод пары был довольно громким, поскольку Марина обвинила Вячеслава в абьюзерстве. Некоторое время пара публично выясняла отношения. Сейчас они не общаются. По словам Марины, Узелков также не поддерживает отношения с детьми.

Напомним, недавно стало известно, что Вячеслав Узелков во второй раз женится . Боксер заявил, что не желает публичности в этих отношениях, поэтому не называть имя женщины. Однако, впоследствии, Вячеслав Узелков появился на публике со своей, вероятной, невестой.