Зендая и Тимоти Шаламе признались, как они отнеслись к своим поцелуям

Знаменитости исполнили главные роли в продолжении "Дюны" Дени Вильнева. Они давно являются хорошими друзьями, однако сценарий картины предусматривал поцелуи.

27-летняя американская актриса Зендая и 28-летний актер Тимоти Шаламе рассказали о своих поцелуях во второй части "Дюны". Об этом пишет Entertainment Tonight.

Звездному дуэту показалось "чертовски странным", когда им наконец-то пришлось поцеловаться перед камерой для долгожданного фильма "Дюна: Часть вторая", который выйдет в кинотеатрах 29 февраля 2024 года.

Актер "Назови меня своим именем" и актриса "Эйфории" поговорили с изданием о том, как неудобно играть романтические главные роли, когда они уже были хорошими "платоническими" друзьями задолго до этого.

Кроме этого, Зендая уже несколько лет встречается со звездой "Человека-паука" Томом Холландом, а Тимоти начал романтические отношения с Кайли Дженнер.

Зендая и Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

"Это, безусловно, странно", — сказала Зендая об их экранном поцелуе, добавив, что они двое восприняли этот момент только как работу.

Шаламе назвал поцелуй "чертовски странным", поскольку они "так близки платонически".

"С точки зрения фильма, это абсолютно то, что происходит, но я также чувствую, что сейчас мы настолько тесны, что это действительно как еще один день на работе", — добавил актер.

Трейлер продолжения "Дюны"

""Дюна: Часть вторая" расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида и фременов на пути мести мятежникам, которые уничтожили его семью. Между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое лишь он может предсказать", — говорится в подписи к трейлеру.

Отметим, что первая часть фильма вышла в конце 2021 года. Показ продолжения начнется с 29 февраля 2024 года.

Напомним, Зендая посетила Неделю моды с новой стрижкой.

Также Фокус писал о другой картине с Тимоти Шаламе в главной роли — "Вонке".