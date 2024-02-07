Радиоведущий взял двухчасовое интервью у Канье Уэста и отказался его выпускать в эфир

Ведущий Билл Мар считает, что интервью, которое предполагало обучающий эффект, на самом деле получилось противоположным по смыслу. Оно может навредить молодым людям.

Известный американский комик и телеведущий Билл Мар записал двухчасовое интервью с 46-летним рэпером Канье Уэстом, однако не собирается выпускать его в эфир, поскольку артист — "очень обаятельный антисемит". Мар также не хочет, чтобы молодые люди слышали "отвратительные взгляды", пишет TMZ

Автор подкаста Club Random и ведущий шоу на HBO, планируя беседу, рассчитывал, что она будет носить обучающий и познавательный характер, однако все получилось совсем не так.

"Мы были здесь два часа. Между прочим, мы прекрасно и весело провели время", — сказал он, отметив, что Уэст по-прежнему остается антисемитом, хоть и харизматичный.

"Кстати, он не единственный в Америке, кто так думает. Не то чтобы евреев любили все, за исключением Канье Уэста. Проблема, я думаю, в том, что он обращается в основном — конечно, он рок-звезда — к молодым людям. Они мало что знают и уж точно мало знают о Ближнем Востоке и евреях. Итак, сочетание Канье — я чувствую, что он помог в распространении убеждений, и я имею в виду убеждения, для идеи о том, что Израиль и евреи — худшие люди в мире… Вот почему я бы не стал транслировать этот эпизод, потому что я не собираюсь этому способствовать", — добавил Мар.

В свою очередь Канье никак не прокомментировал слова ведущего.

26 декабря 2023 года музыкант извинился перед евреями на своей странице Instagram за "любую непреднамеренную вспышку гнева", вызванную его словами или действиями

"У меня не было намерения причинить боль или унизить, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить. Я намерен начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы обеспечить большую чувствительность и понимание Большего в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я намерен исправить ситуацию и способствовать единству", – писал он. Правда, потом выяснилось, что более 80% текста было создано искусственным интеллектом, а вскоре запись, как и все остальные посты рэпера, были удалены.

Ранее Фокус писал, что музыкант снова обнажил свою жену Бьянку Цензори на публике. Он надел ей на голое тело прозрачный дождевик и черные сапоги.