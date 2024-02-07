Стало известно, почему обручальное кольцо принцессы Дианы трудно носить

Сейчас культовое украшение принадлежит Кейт Миддлтон. Старший сын принцессы Дианы Уильям подарил его, когда делал предложение в 2010 году.

Стало известно, почему обручальное кольцо принцессы Дианы, которое сейчас принадлежит Кейт Миддлтон, сложно носить. Об этом пишет Hello Magazine.

Когда принц Уильям сделал предложение своей возлюбленной в 2010 году, он сделал это с тем же кольцом, которое его мать, покойная принцесса Диана, получила от тогдашнего принца Чарльза (ныне короля Чарльза III). Несмотря на то, что реликвия — 12-каратный овальный цейлонский голубой сапфир, окруженный ореолом из 14 бриллиантов и украшенный 18-каратным белым золотом — была трогательной данью памяти матери принца Уэльского, сообщается, что ношение кольца создает для Кейт целый ряд вызовов и трудностей.

Кольцо принцессы Дианы Фото: Getty Images

Бен Робертс, директор бренда, который отвечает за валлийское золото, часто входящее в состав обручальных колец британских королевских особ, рассказал, чего на самом деле требует уход за культовым украшением.

"Большинство людей не знают, какой уровень ухода может повлечь повседневное ношение реликвии. Даже без каких-либо изменений, уход за реликвией такой ценности связан со своими проблемами. Кейт и ее команда нуждаются в тщательном обслуживании с регулярными инспекциями и глубокими оценками, бережной чистке для восстановления блеска и, если необходимо, профессиональном ремонте, чтобы обеспечить долговечность", — рассказывает эксперт.

Кейт Миддлтон с кольцом принцессы Дианы Фото: Getty Images

Уильям подарил мамино кольцо будущей жене в 2010 году во время поездки в Кению.

"Это обручальное кольцо моей матери, так что я подумал, что это очень хорошо, потому что, очевидно, она не собирается быть рядом, чтобы разделить любое веселье и волнение от всего этого. Это мой способ держать ее близко ко всему", — признавался будущий король Великобритании.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон "работает с кровати" после операции на брюшной полости.

Также Фокус писал о том, что изначально кольцо принцессы Дианы после ее смерти принадлежало принцу Гарри, однако он отдал его брату.