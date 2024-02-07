Принцесса Анна появилась на публике в пальто королевы Елизаветы II (фото, видео)

Мама принцессы Анны ушла из жизни в сентябре 2022 года. Елизавете II было 96 лет.

Принцесса Анна вышла на публику в пальто королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Единственная дочь покойного монарха посетила центр скорой медицинской помощи в Ноттингеме. Для публичного появления королевская персона выбрала фиолетовое пальто, которое ранее принадлежало ее матери.

К образу сестра короля Чарльза III добавила юбку в тон пальто, шарф, черную кожаную сумку и замшевые сапоги для езды "The House of Bruar" за 275 фунтов стерлингов (почти 13 тысяч гривен).

Принцесса Анна надела пальто королевы Елизаветы II

"Люблю принцессу Анну. Она никогда не дает хорошей одежде пропадать зря! Мне нравится куртка и ботинки. Цвет юбки не совсем сочетается с курткой. Замечательный наряд для этого случая", "Мне нравится, что она носит одежду своей мамы!", "Это самая милая вещь. Пальто ее мамы", — реагируют на появление принцессы Анны пользователи сети.

Дочь покойной Елизаветы II и так брала на себя ряд королевских обязанностей, а теперь их станет еще больше, ведь у ее старшего брата, короля Чарльза III, диагностировали рак.

Принцесса Анна надела пальто королевы Елизаветы II

Напомним, что произойдет, если Чарльза III объявят недееспособным.

Также Фокус писал о вызовах, которые ждут королевскую семью после обнаружения рака у короля Чарльза ІІІ.