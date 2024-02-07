Принцесса Анна появилась на публике в пальто королевы Елизаветы II (фото, видео)
Мама принцессы Анны ушла из жизни в сентябре 2022 года. Елизавете II было 96 лет.
Принцесса Анна вышла на публику в пальто королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Royal Fashion Police.
Единственная дочь покойного монарха посетила центр скорой медицинской помощи в Ноттингеме. Для публичного появления королевская персона выбрала фиолетовое пальто, которое ранее принадлежало ее матери.
К образу сестра короля Чарльза III добавила юбку в тон пальто, шарф, черную кожаную сумку и замшевые сапоги для езды "The House of Bruar" за 275 фунтов стерлингов (почти 13 тысяч гривен).
"Люблю принцессу Анну. Она никогда не дает хорошей одежде пропадать зря! Мне нравится куртка и ботинки. Цвет юбки не совсем сочетается с курткой. Замечательный наряд для этого случая", "Мне нравится, что она носит одежду своей мамы!", "Это самая милая вещь. Пальто ее мамы", — реагируют на появление принцессы Анны пользователи сети.
Дочь покойной Елизаветы II и так брала на себя ряд королевских обязанностей, а теперь их станет еще больше, ведь у ее старшего брата, короля Чарльза III, диагностировали рак.
Напомним, что произойдет, если Чарльза III объявят недееспособным.
Также Фокус писал о вызовах, которые ждут королевскую семью после обнаружения рака у короля Чарльза ІІІ.