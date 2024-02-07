Какой вариант стрижки бороды будет популярным в 2024 году
Борода является одним из трендов в мужской моде в течение последних нескольких лет. Многие мужчины изъявили желание отращивать бороду, чтобы придать своему виду более мужественный и стильный вид. Конечно, как и прическа на голове борода может иметь различные формы и стили, включая густую бороду, коротко подстриженную бороду, длинную бороду и много других различных вариаций.
Однако множество трендов появляются и исчезают со временем, и борода также может потерять свою популярность в будущем. Именно поэтому Фокус подготовил подборку трендовых стрижек бороды, которые будут актуальны в 2024 году.
На данный момент существует несколько популярных стилей бороды, которыми пользуются многие мужчины
Щетина
В последние годы наблюдается популярность щетины. Многие мужчины во всем мире предпочитают оставлять еле заметные волоски на бороде, которые образуют щетину, чтобы создать более мужественный и стильный образ. Привлекательность этого тренда заключается в том, что щетина на бороде может подчеркнуть мужскую челюсть, скрыть несовершенство кожи, создать впечатление взрослого возраста и подчеркнуть индивидуальность. Известные личности, такие как актеры и спортсмены, тоже активно способствуют популяризации щетины среди мужчин.
Классическая борода
Классический вариант стрижки на лице, который вне времени. Для этого варианта бороды характерны отросшие волосы на лице, которые покрывают всю линию челюсти, щеки и область усов. Классическая борода всегда была популярным трендом среди мужчин. Она добавляет стиля и мужественности к внешности.
Однако, важно понимать, чтобы иметь ухоженную классическую бороду, нужно регулярно следить за ее видом и периодически обрезать. Важно использовать шампунь или специальные средства для мужчин, чтобы сохранить бороду здоровой и чистой.
Козлиная борода
Козлиная борода является стильным трендом, которому характерно отращивание косы на подбородке, которое напоминает вид бороды у козлят. Этот тренд обычно связывается с модой на бородатых мужчин, которые стремятся к индивидуальности и особенности. В этом стиле волосы на подбородке часто сочетают с усами.
Ван Дайк
Борода Ван Дайк — стиль бороды, названный в честь фламандского художника XVII века, Антониса Ван Дайка. Он был известен своими портретами, на которых часто изображал себя с широкой и длинной бородой.
Борода Ван Дайк обычно имеет форму подбородка, острие которого вытягивается вниз и оттопыривается на боковые стороны. Фактически этот вариант стрижки бороды сочетает усы и острую бородку, создавая изысканный и художественный вид.
Она стала популярной среди мужчин много лет назад и до сих пор остается. Борода Ван Дайк является символом стиля и респектабельности.
Напомним, ранее мы писали, о мужских стрижках, которые будут в тренде в 2024 году . Кроме этого, Фокус писал о стрижка для женщин после 40 лет: какие прически помогут выглядеть моложе.