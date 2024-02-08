Замечен знак, свидетельствующий о выздоровлении Кейт Миддлтон

Супруга будущего британского монарха в начале 2024 года перенесла операцию на брюшной полости. Недавно она вернулась к детям в Виндзор.

Возвращение принца Уильяма к королевским обязанностям является красноречивым свидетельством того, что выздоровление его жены Кейт Миддлтон проходит хорошо. Об этом пишет Hello Magazine.

В конце января 2024 года принцесса Уэльская вернулась в свой дом в Виндзоре, Аделаида Коттедж, после двух недель в Лондонской клинике, где ей сделали плановую операцию на брюшной полости.

Принц Уильям должен был вернуться к своим обязанностям только после того, как его жена будет чувствовать себя хорошо. Будущий король Великобритании временно отказался от общественных обязанностей, чтобы заботиться о своей возлюбленной и их троих детях: принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи.

Впрочем, накануне принц Уэльский провел церемонию инвеституры в Виндзорском замке, а позже в тот же вечер он посетил ежегодную гала-церемонию по сбору средств London Air Ambulance в центре Лондона.

"Чествуем удивительных людей, которые делают невероятные вещи по всей нашей стране", — отметили на странице Уэльских в Instagram.

Принц Уильям вернулся к королевским обязанностям

Вместе с этим, многодетный отец будет выполнять небольшое количество обязательств, продолжая проводить время с семьей дома. Помощники сообщили, что пара не поедет за границу в ближайшие месяцы. А Миддлтон выйдет на публику не раньше Пасхи 2024 года.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Точные подробности состояния жены принца Уэльского не разглашаются, но Кенсингтонский дворец ранее заявил, что это не связано с раком, и что Кэтрин хотела, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной.

Напомним, почему Кейт Миддлтон трудно носить обручальное кольцо принцессы Дианы.

Также Фокус писал о причине выбора именно Лондонской клиники.