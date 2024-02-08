Как началось вторжение инопланетян: вышел первый трейлер приквела фильма "Тихое место"

Главную роль в фильме исполнила Люпита Нионго. В приквеле хитовой картины расскажут, как началось вторжение инопланетян.

Вышел первый полноценный трейлер картины "Тихое место: День первый". Главные роли исполнили Люпита Нионго и Джимон Гонсу. В уже третьем фильме из этой вселенной зрителям расскажут, как началось вторжение инопланетян. Об этом пишет Variety.

"Тихое место: День первый" – это последняя часть постапокалиптической хоррор-франшизы, порожденной "Тихим местом" 2018 года.

Как следует из названия, фильм расскажет о начале вторжения, во время которого на Землю прибывают смертоносные инопланетные существа с гиперзвуковым слухом.

Оригинальный фильм и его прямое продолжение были сняты звездой "Офиса" и "Джека Райана" Джоном Красински.

Режиссером третьей части станет Майкл Сарноски.

Трейлер фильма "Тихое место: День первый"

Первые два фильма были посвящены выживанию семьи Эбботтов. Главные роли исполнили сам Джон Красински и его жена Эмили Блант.

Но третья часть под названием "Тихое место: День первый", как следует из названия, это приквел. Так что в картине появятся совершенно новые персонажи, которые будут пытаться пережить вторжение инопланетян.

Среди новичков франшизы "Тихое место" Люпита Нионго ("Мы", "Черная пантера"), Алекс Вулф ("Оппенгеймер") и Джозеф Куинн ("Очень странные дела", "Страйк"). А также одну из главных ролей исполнит звезда "Гладиатора", бенинский актер Джимон Гонсу.

Кадр из фильма "Тихое место: День первый" Фото: Paramount Pictures

Продюсерами фильма являются Paramount Pictures, Platinum Dunes и Sunday Night Productions. Красински по-прежнему участвует в франшизе в качестве продюсера вместе с Майклом Бэем, Эндрю Формом и Брэдом Фуллером.

"Тихое место: День первый" выйдет в кинотеатрах 28 июня.

Напомним, ранее вышел первый трейлер мрачного мистического триллера "Таро".