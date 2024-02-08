Как началось вторжение инопланетян: вышел первый трейлер приквела фильма "Тихое место"
Главную роль в фильме исполнила Люпита Нионго. В приквеле хитовой картины расскажут, как началось вторжение инопланетян.
Вышел первый полноценный трейлер картины "Тихое место: День первый". Главные роли исполнили Люпита Нионго и Джимон Гонсу. В уже третьем фильме из этой вселенной зрителям расскажут, как началось вторжение инопланетян. Об этом пишет Variety.
"Тихое место: День первый" – это последняя часть постапокалиптической хоррор-франшизы, порожденной "Тихим местом" 2018 года.
Как следует из названия, фильм расскажет о начале вторжения, во время которого на Землю прибывают смертоносные инопланетные существа с гиперзвуковым слухом.
Оригинальный фильм и его прямое продолжение были сняты звездой "Офиса" и "Джека Райана" Джоном Красински.
Режиссером третьей части станет Майкл Сарноски.
Первые два фильма были посвящены выживанию семьи Эбботтов. Главные роли исполнили сам Джон Красински и его жена Эмили Блант.
Но третья часть под названием "Тихое место: День первый", как следует из названия, это приквел. Так что в картине появятся совершенно новые персонажи, которые будут пытаться пережить вторжение инопланетян.
Среди новичков франшизы "Тихое место" Люпита Нионго ("Мы", "Черная пантера"), Алекс Вулф ("Оппенгеймер") и Джозеф Куинн ("Очень странные дела", "Страйк"). А также одну из главных ролей исполнит звезда "Гладиатора", бенинский актер Джимон Гонсу.
Продюсерами фильма являются Paramount Pictures, Platinum Dunes и Sunday Night Productions. Красински по-прежнему участвует в франшизе в качестве продюсера вместе с Майклом Бэем, Эндрю Формом и Брэдом Фуллером.
"Тихое место: День первый" выйдет в кинотеатрах 28 июня.
Напомним, ранее вышел первый трейлер мрачного мистического триллера "Таро".