Як почалося вторгнення інопланетян: вийшов перший трейлер приквелу фільму "Тихе місце"
Головну роль у фільмі виконала Люпіта Ніонго. У приквелі хітової картини розкажуть, як почалося вторгнення інопланетян.
Вийшов перший повноцінний трейлер картини "Тихе місце: День перший". Головні ролі виконали Люпіта Ніонго і Джимон Гонсу. У вже третьому фільмі з цього всесвіту глядачам розкажуть, як почалося вторгнення інопланетян. Про це пише Variety.
"Тихе місце: День перший" — це остання частина постапокаліптичної хорор-франшизи, породженої "Тихим місцем" 2018 року.
Як випливає з назви, фільм розповість про початок вторгнення, під час якого на Землю прибувають смертоносні інопланетні істоти з гіперзвуковим слухом.
Оригінальний фільм і його пряме продовження зняв зірка "Офісу" і "Джека Раяна" Джон Красінскі.
Режисером третьої частини стане Майкл Сарноскі.
Перші два фільми були присвячені виживанню сім'ї Ебботтів. Головні ролі виконали сам Джон Красінскі та його дружина Емілі Блант.
Але третя частина під назвою "Тихе місце: День перший", як випливає з назви, це приквел. Тож у картині з'являться абсолютно нові персонажі, які намагатимуться пережити вторгнення інопланетян.
Серед новачків франшизи "Тихе місце" — Люпіта Ніонго ("Ми", "Чорна пантера"), Алекс Вулф ("Оппенгеймер") і Джозеф Квінн ("Дуже дивні справи", "Страйк"). А також одну з головних ролей виконає зірка "Гладіатора", бенінський актор Джимон Гонсу.
Продюсерами фільму є Paramount Pictures, Platinum Dunes і Sunday Night Productions. Красінскі, як і раніше, бере участь у франшизі як продюсер разом із Майклом Беєм, Ендрю Формом і Бредом Фуллером.
"Тихе місце: День перший" вийде в кінотеатрах 28 червня.
Нагадаємо, раніше вийшов перший трейлер похмурого містичного трилера "Таро".