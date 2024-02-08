Як почалося вторгнення інопланетян: вийшов перший трейлер приквелу фільму "Тихе місце"

Головну роль у фільмі виконала Люпіта Ніонго. У приквелі хітової картини розкажуть, як почалося вторгнення інопланетян.

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Вийшов перший повноцінний трейлер картини "Тихе місце: День перший". Головні ролі виконали Люпіта Ніонго і Джимон Гонсу. У вже третьому фільмі з цього всесвіту глядачам розкажуть, як почалося вторгнення інопланетян. Про це пише Variety.

"Тихе місце: День перший" — це остання частина постапокаліптичної хорор-франшизи, породженої "Тихим місцем" 2018 року.

Як випливає з назви, фільм розповість про початок вторгнення, під час якого на Землю прибувають смертоносні інопланетні істоти з гіперзвуковим слухом.

Оригінальний фільм і його пряме продовження зняв зірка "Офісу" і "Джека Раяна" Джон Красінскі.

Режисером третьої частини стане Майкл Сарноскі.

Трейлер фільму "Тихе місце: День перший"

Перші два фільми були присвячені виживанню сім'ї Ебботтів. Головні ролі виконали сам Джон Красінскі та його дружина Емілі Блант.

Але третя частина під назвою "Тихе місце: День перший", як випливає з назви, це приквел. Тож у картині з'являться абсолютно нові персонажі, які намагатимуться пережити вторгнення інопланетян.

Серед новачків франшизи "Тихе місце" — Люпіта Ніонго ("Ми", "Чорна пантера"), Алекс Вулф ("Оппенгеймер") і Джозеф Квінн ("Дуже дивні справи", "Страйк"). А також одну з головних ролей виконає зірка "Гладіатора", бенінський актор Джимон Гонсу.

Кадр із фільму "Тихе місце: День перший" Фото: Paramount Pictures

Продюсерами фільму є Paramount Pictures, Platinum Dunes і Sunday Night Productions. Красінскі, як і раніше, бере участь у франшизі як продюсер разом із Майклом Беєм, Ендрю Формом і Бредом Фуллером.

"Тихе місце: День перший" вийде в кінотеатрах 28 червня.

Нагадаємо, раніше вийшов перший трейлер похмурого містичного трилера "Таро".