Не ворожи на чужій колоді: з'явився перший трейлер містичного трилера "Таро"

Похмурий трилер розповість історію жахливої колоди карт Таро. Ворожіння на ній вивільняє злих духів.

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Сьогодні компанія Sony Pictures Entertainment випустила перший трейлер свого нового фільму жахів "Таро". За сюжетом картини, група підлітків ненавмисно випускає на волю жахливих злих духів, коли вони знаходять колоду карт Таро і вирішують поворожити на ній. Трейлер був опублікований на Youtube-каналі B&H Film Distribution Company.

Співавтором сценарію та режисером "Таро" є Спенсер Коен і Анна Галберг. Обидва вони дебютують як режисери після написання сценаріїв і роботи у виробництві таких фільмів, як "Падіння місяця" і "Нестримні".

Трейлер фільм "Таро"

За сюжетом, зло виривається на свободу, коли група друзів нерозважливо порушує священне правило читання Таро — ніколи не використовувати чужу колоду.

"Один за одним вони стикаються віч-на-віч із долею і вступають у перегони проти смерті, щоб уникнути майбутнього, передбаченого в їхніх читаннях", — йдеться в офіційному синопсисі фільму.

Сюжет заснований на однойменному романі Ніколаса Адамса 1992 року. Головні ролі у фільмі виконали Гаррієт Слейтер, Адайн Бредлі, Авантіка і Джейкоб Баталон.

Цікаво, але раніше карти Таро використовували для гри, а не для ворожіння. Перші документальні свідчення про практику співвіднесення карт (зокрема, карт таро) і людських доль належать лише до XVI століття. І в практиці ворожіння справді є правило, що колоду карт Таро не можна торкатися тому, кому вона не належить і не можна ворожити на чужій колоді. Злих духів це, звісно, не вивільнить, але й ворожіння не вийде.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, кому зі знаків Зодіаку пощастить із грошима в лютому 2024 року, а кому доведеться чекати кращих часів.

А також розповідав історію найпопулярнішої колоди карт Таро Райдера-Вейта-Сміт. У статті 1908 року британська художниця, ілюстраторка і художниця з костюмів Памела Колман-Сміт намалювала, мабуть, найбільш впізнавану і відому колоду карт Таро. Кожен, хто цікавився Таро, напевно бачив, або тримав у руках цю колоду.