Козерогам — прибуток, Стрільцям — збитки. Таро-прогноз на гроші в лютому 2024 року для всіх знаків
Непомітно для багатьох настав другий місяць 2024 року. На носі Новий рік за Східним стилем і другий місяць високосного року. І хоча більшість із нас уже співналаштувалися з енергіями періоду, попередження про місяць, що настав, зайвими не будуть. Розбираємося, кому зі знаків Зодіаку пощастить у з грошима лютому 2024 року, а кому доведеться чекати кращих часів. Таро-прогноз на грошову сферу.
Овен
У лютому вдасться домогтися гарного партнерства і продуктивної співпраці, яка здатна принести спокій, поміркованість і впевненість у завтрашньому дні для Овнів. У разі, якщо ви перебуваєте в пошуку роботи — вам пропонуватимуть цікаві варіанти, на одному з яких можна буде зупинитися.
Телець
Тельцю явно повернуть борги і підвищать зарплату в лютому 2024 року. У будь-якому разі, цього місяця зміни будуть невеликими, але якісними. Багато Тельців зможуть відчути себе господарями становища.
Близнюки
Близнюкам краще залягти на дно і чекати кращих часів. До кінця місяця можуть намітитися сприятливі зміни і світло в кінці тунелю. Однак, місяць не найкращий для нових проєктів та інвестицій. Міняти роботу теж не варто — краще почекати!
Рак
У Раків з'явиться покровитель, готовий спонсорувати проєкти або гарну пропозицію по роботі. Взагалі, місяць для Раків обіцяє бути вдалим і перспективним на майбутнє. Крім того, на вас очікують розваги в ділових компаніях або вдалі бізнес-знайомства. Усі зміни будуть на краще. Ви явно переходите на новий рівень досягнень.
Лев
Львів очікують невеликі грошові надходження в лютому 2024 року. Можливі аліменти або виплати від колишнього подружжя. Комфортне проведення часу, перспективні знайомства.
Діва
Діви, вам краще почекати із вкладеннями, та й очікувати великих грошових надходжень теж не варто. Цей місяць — явно не ваш у плані фінансової сфери. Можлива розбіжність із діловими партнерами або звільнення співробітників.
Ваги
Терезів очікують виплати від держави, які доведеться швидко витратити на не найцікавіші події та справи. Ви будете роздратовані і відчуватимете небезпеку у фінансовій сфері. Однак, до кінця місяця, фінансове становище піде вгору.
Скорпіон
Скільки прийде — стільки й піде. Ось девіз фінансового місяця для Скорпіонів у лютому 2024 року. Якщо оцінювати об'єктивно — цей місяць буде для вас непростим.
Стрілець
Стрільці, лютий 2024 року може вас розчарувати, особливо в першій половині періоду. Раптові поломки гаджетів, крадіжка грошей, підстави від колег. Одним словом, лютий може сильно вас засмутити. Але тільки в першій половині! Друга обіцяє вам великі зміни в плані фінансів: раптові надходження або премія.
Козеріг
Козероги, до вас прийдуть гроші, звідки ви точно не чекали. Причому, станеться це несподівано і стане для вас повним сюрпризом. Готуйтеся до швидкого розвитку подій у фінансовій сфері, які торкнуться також березня.
Водолій
Водолії, не ваш період! Готуйтеся трохи заощадити. Можливе залишення партнера або раптове звільнення з роботи. Щось доведеться починати спочатку, і вам потрібно остерігатися нечесних співробітників або партнерів.
Риби
Риби, для вас місяць буде полярно протилежним. Від великого успіху у сфері фінансів до несподіваних падінь і неприємних витрат. Кінець місяця буде не найприємнішим, до нього слід заздалегідь підготуватися.