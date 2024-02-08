Окрашивание волос — какие цвета будут в тренде в 2024 году

Первый месяц года пролетел очень быстро, а это значит, что на пороге уже весна. А как всем известно с приходом весны у всех просыпается желание перемен, новых эмоций и чего-то интересного.

Обычно у женщин приход весны ассоциируется с походом к парикмахеру, ведь если зимой все ходят в шапках или платках, то с первыми лучиками тепла, хочется показать всю красоту своих волос. Именно поэтому Фокус подготовил подборку актуальных и трендовых вариантов окрашивания волос, которые будут в моде в 2024 году.

Пастельные оттенки

Конечно стоит обратить внимание на пастельные оттенки — речь идет о мягких цветах волос, таких как розовый, голубой или лавандовый. Они будут популярным трендом и будут создавать нежный и романтический вид.

Натуральные цвета

В последнее время все большую популярность приобретают натуральные цвета. Именно поэтому в приоритете лучше сохранять естественный цвет волос.

Блонд

Ранее Фокус писал, что в 2024 году трендом останется блонд и рассказал, на какие именно оттенки и вариации лучше всего обратить внимание .

Каштановый цвет

Каштановый цвет волос является популярным трендом. В 2024 году на него стоит обратить особое внимание. Он придает волосам теплоту и естественный вид. Каштановые оттенки могут быть разными — от светлого каштана до глубокого шоколадного цвета. Этот оттенок волос хорошо сочетается с различными цветами глаз и делает их более выразительными. Однако выбирая каштановый оттенок, важно учитывать ваш тон кожи и цветовую типологию, чтобы определить наиболее удачный вариант для вас.

Ковбойская медь

Тренд на этот вариант окрашивания волос зародился еще в конце 2023 года и до сих пор продолжает набирать обороты. Этот вариант окрашивания волос сочетает в себе теплые оттенки миди с оттенками блонда и яркого медного цвета, придавая волосам стильный и модный вид.

Красный имбирь

Красный имбирь — трендовый цвет окрашивания волос в наше время. Он добавляет теплого и естественного вида к волосам, и хорошо подходит разным типам кожи.

Красный имбирь может иметь много вариаций от темно-медового до светло-каштанового, что позволяет подобрать оттенок, который лучше всего подойдет к вашему виду.

Напомним, ранее мы писали, какой вариант стрижки бороды будет популярным в 2024 году. Кроме этого, стрижка для женщин после 40 лет: какие прически помогут выглядеть моложе.