Киру Найтли заметили на редком свидании с мужем (фото)

Пара жената более 10 лет. Кира и Джеймс воспитывают двух дочерей.

38-летнюю английскую актрису Киру Найтли заметили на редком свидании с мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Пиратов Карибского моря" наслаждалась зимней прогулкой со своим мужем, 40-летним музыкантом Джеймсом Райтоном.

Пара держалась за руки, прогуливаясь по Лондону, прежде чем взять еду на вынос из кафе.

Найтли была в темно-бежевом укороченном пальто, которое надела поверх светло-серого флиса и джинсов. Актриса также продемонстрировала коричневую зимнюю шапку из кожи и меха и прозрачные очки с широкой оправой.

На ногах звезды экрана были черные ботинки Dr Marten.

Тем временем Райтон выбрал для выхода с женой синюю куртку, которую он соединил с черными джинсами и коричневыми ботинками на шнуровке.

Кира Найтли и Джеймс Райтон

Кира и Джеймс поженились в 2013 году на юге Франции. С тех пор у супругов родились двое детей: Эди и Далила. Звезда "Пиратов Карибского моря" ранее признавалась, что ей трудно совмещать работу и материнство.

Кира Найтли Фото: Getty Images

Сейчас актриса снимается в новом триллере Netflix "Черные голуби".

Напомним, Кира Найтли боится, что ее лицо может использовать ИИ.

Также Фокус писал о том, что Кира Найтли озвучила дневник украинской школьницы.