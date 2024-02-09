На фоне диагноза отца: какие вызовы ждут принца Уильяма

Отцу принца Уэльского диагностировали рак. Тем временем его жена перенесла операцию на брюшной полости.

Принц Уильям будет поддерживать своего отца, короля Великобритании Чарльза III, на фоне новостей о диагностировании рака, продолжая сосредотачиваться на своей семье, пока Кейт Миддлтон выздоравливает после операции на брюшной полости. Об этом пишет People.

Старший сын суверена возьмет на себя часть публичных обязанностей, пока Чарльз III лечится от онкологии. Принц Уэльский будет совмещать рабочие и семейные вопросы, пока его жена Кэтрин продолжает выздоравливать после операции, которую она перенесла в январе 2024 года.

Инсайдер рассказывает, что Уильям поддерживает регулярную связь со своим отцом. Поскольку британский король отказывается от публичных мероприятий, а принцесса Уэльская продолжает свое многомесячное восстановление, принц Уильям и королева Камилла должны быть лицами монархии.

Принц Уильям с сыном Джорджем Фото: Getty Images

"Это трудно, поскольку Кейт тоже больна, но он придет на помощь", — считает источник.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Хотя принц Уэльский может выполнять некоторые обязанности от имени короля, пока нет планов назначать государственных советников, которые бы действовали от имени Чарльза III. В случае необходимости он может обратиться к членам королевской семьи с просьбой помочь управлять монархией.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла в день коронации Фото: Getty

"Он не хотел бы оказывать такое давление на Уильяма. Он всегда хотел уберечь своих детей от такого давления слишком рано, и это останется. Особенно потому, что у Уильяма другие приоритеты [с Кейт]", — добавляет инсайдер.

Напомним, принц Гарри прилетел поддержать отца, однако уехал ночевать в отель.

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