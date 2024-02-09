Сильвестра Сталлоне заметили на свидании с женой (фото)
Сталлоне и Флавин женаты с 1997 года. Они стали родителями трех общих дочерей.
77-летний американский актер Сильвестр Сталлоне был замечен на прогулке с женой Дженнифер Флавин, 55, в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
Сталлоне был в черном костюме, который включал пиджак и фиолетовые туфли-оксфорды. К своему образу актер добавил простую черную футболку и прямые брюки.
Тем временем Дженнифер Флавин продемонстрировала монохромный ансамбль. Она надела легкую куртку-пуховик и черные джинсы, а также замшевые ботинки.
Под верхней одеждой жена американского актера надела темно-коричневый топ.
Сильвестр и Дженнифер женаты с 1997 года и воспитывают трех дочерей. Они едва не расстались в августе 2022 года, когда Флавин подала на развод, но через месяц пара примирилась.
Супруги являются родителями 27-летней Софии, 25-летней Сикстины и 21-летней Скарлетт.
Актер также стал отцом двух сыновей от союза с Сашей Зак. Во время 11-летнего брака они стали родителями Серджио и покойного Сэйджа Сталлоне, который умер в возрасте 36 лет в 2012 году после сердечного приступа.
Напомним, Арнольд Шварценеггер рассказал о спорах со Сталонне.
Также Фокус писал о поездке Сильвестра Сталлоне в Ватикан.