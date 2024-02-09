Сильвестра Сталлоне заметили на свидании с женой (фото)

Сталлоне и Флавин женаты с 1997 года. Они стали родителями трех общих дочерей.

Related video

77-летний американский актер Сильвестр Сталлоне был замечен на прогулке с женой Дженнифер Флавин, 55, в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Сталлоне был в черном костюме, который включал пиджак и фиолетовые туфли-оксфорды. К своему образу актер добавил простую черную футболку и прямые брюки.

Тем временем Дженнифер Флавин продемонстрировала монохромный ансамбль. Она надела легкую куртку-пуховик и черные джинсы, а также замшевые ботинки.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Под верхней одеждой жена американского актера надела темно-коричневый топ.

Сильвестр и Дженнифер женаты с 1997 года и воспитывают трех дочерей. Они едва не расстались в августе 2022 года, когда Флавин подала на развод, но через месяц пара примирилась.

Супруги являются родителями 27-летней Софии, 25-летней Сикстины и 21-летней Скарлетт.

Сильвестр Сталлоне с семьей

Актер также стал отцом двух сыновей от союза с Сашей Зак. Во время 11-летнего брака они стали родителями Серджио и покойного Сэйджа Сталлоне, который умер в возрасте 36 лет в 2012 году после сердечного приступа.

Напомним, Арнольд Шварценеггер рассказал о спорах со Сталонне.

Также Фокус писал о поездке Сильвестра Сталлоне в Ватикан.