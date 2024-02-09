Сильвестра Сталлоне помітили на побаченні з дружиною (фото)

Сталлоне та Флавін одружені з 1997 року. Вони стали батьками трьох спільних доньок.

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77-річний американський актор Сильвестр Сталлоне був помічений на прогулянці з дружиною Дженніфер Флавін, 55, у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Сталлоне був у чорному костюмі, який включав піджак та фіолетові туфлі-оксфорди. До свого образу актор додав просту чорну футболку та прямі штани.

Тим часом Дженніфер Флавін продемонструвала монохромний ансамбль. Вона одягла легку куртку-пуховик і чорні джинси, а також замшеві черевики.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін

Під верхнім одягом дружина американського актора одягла темно-коричневий топ.

Сильвестр та Дженніфер одружені з 1997 року і виховують трьох доньок. Вони ледь не розлучилися в серпні 2022 року, коли Флавін подала на розлучення, але через місяць пара примирилася.

Подружжя є батьками 27-річної Софії, 25-річної Сікстіни та 21-річної Скарлет.

Сильвестр Сталлоне з родиною

Актор також став батьком двох синів від союзу із Сашею Зак. Під час 11-річного шлюбу вони стали батьками Серджіо та покійного Сейджа Сталлоне, який помер у віці 36 років у 2012 році після серцевого нападу.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер розповів про суперечки зі Сталонне.

Також Фокус писав про поїздку Сильвестра Сталлоне до Ватикану.