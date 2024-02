Известный художник Дэмиен Херст подарил своей беременной девушке торт в виде эмбриона

Дэмиен Херст прославился своими оригинальными произведения. Такими как акула в формалине и череп, инкрустированный бриллиантами.

Самый богатый британский художник Дэмиен Херст подарил своей девушке торт в форме их будущего ребенка на ее 30-летие в Лас-Вегасе. Об этом пишет Daily Mail.

Если бы вы были девушкой Дэмиена Херста, чего бы вы ожидали от подарка на день рождения? Может быть, это была бы маринованная акула в аквариуме или изрубленная корова? Но самый богатый художник Великобритании превзошел себя. И подарил своей девушке, Софи Каннелл, которая беременна их первенцем, торт в виде зародыша. Софи отмечала свое 30-летие в Лас-Вегасе.

58-летний Херст подарил бывшей балерине необычный торт в форме ее тела, а точнее ее матки и эмбриона в ней.

Тот самый торт Фото: Instagram Sophie Cannell

Похоже, что он был вдохновлен серией гигантских бронзовых скульптур, изображающих развитие плода в утробе матери, под названием "Чудесное путешествие".

Херст и Каннелл живут в особняке с 14 спальнями неподалеку от лондонского Риджентс-парка. И уже скоро у пары появится ребенок. Свое 30-летие Софи отмечала с возлюбленным в США, в Лас-Вегасе.

И он преподнес ей оригинальный торт. На ее 29-летие он подарил ей более 20 подарков, завернутых в розовую бумагу.

О своей беременности Софи Каннелл объявила еще в ноябре прошлого года. Дэмиен пока не сделал никаких публичных комментариев по поводу беременности Софи, но он поделился некоторыми изображениями смайликов беременности в формате NFT, которые он создал в четверг.

Пара, как считается, познакомилась в августе 2022 года, в модном клубе, где Софи подрабатывала официанткой. Тогда художник подарил Софи 18-каратный золотой Rolex Pearlmaster стоимостью 166 600 фунтов стерлингов, инкрустированный 713 драгоценными камнями.

Фото: Getty Images

У Дэмиена Херста уже есть трое взрослых сыновей от его бывшей подруги, американки Майи Норман: Коннор Оджала, 28 лет, Кассиус Аттикус, 23 года, и Сайрус Джо, 18 лет.

После рождения Коннора художник большую часть времени проводил в отдаленном фермерском доме недалеко от Комб-Мартен в Девоне.

Дэмиен Херст Фото: Getty Images

Напомним, Херст один из самых дорогих и востребованных художников современности. Среди его произведений — платиновый череп, инкрустированный бриллиантами под названием "For the Love of God" ("Ради всего святого"). Череп был приобретен группой инвесторов за 38 миллионов фунтов стерлингов. В число этих инвесторов входит украинский меценат Виктор Пинчук. Сейчас бриллиантовый череп хранится в на складе в лондонском ювелирном районе Хаттон-Гарден.