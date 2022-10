Дэмиен Херст начал жечь свои картины, проданные как NFT

Всего было продано полотен на 11 миллионов долларов, но сжег художник пока только первую тысячу

Знаменитый художник Дэмиен Херст начал жечь свои картины. Всего ему предстоит спалить работ на 11 миллионов долларов, но пока он справился только с первой тысячей, сделав из этого шоу. Ранее он продал сожженные произведения как NFT-токены, а уничтожение их физических копий было обещано покупателям. Об этом пишет ВВС.

Дэмиен Херст устроил распродажу своей коллекции произведений, названных The Currency. В английском это слово имеет несколько значений: прежде всего это "валюта" или "деньги", но оно также может значить "действительность" чего-либо.

Покупатели картин Херста могли выбрать физическую картину они предпочитают, или ее цифровую NFT-копию. Если выбор падал на последнее – оригинал на бумаге подлежало сжечь.

Работы Дэмиена Херста, подготовленные к сожжению

Когда набралось около тысячи работ, Дэмиен Херст устроил шоу из уничтожения своих работ. Он заявил, что ему понравилось и он не прочь повторить.

Художник сжигал свои картины в одну за другой перед объективами телекамер и фотографов. Это транслировалось в прямом эфире, а в галерее специально установили камины.

Работы были созданы в 2016 году, для них использовалась эмалевая краска и изготовленная вручную бумага. Каждая из работ имеет уникальный номер, так что, перед тем, как сжечь картину, Херст показывал, что уничтожается именно та, цифровая копия которой была продана.

Художник начал продавать коллекцию The Currency в прошлом году, всего в ней 10 тысяч произведений.

В лондонской галерее Newport Street сообщили, что 5149 покупателей коллекции предпочли оригиналы на бумаге, а 4851 сделали выбор в пользу цифровых копий.

Один из покупателей картины Херста с физическим оригиналом
Очередь желающих купить картины Херста

Так что теперь Херсту предстоит сжечь оставшиеся работы.

Каждый из токенов, по некоторым данным, был продан за 2 тысячи долларов.

"Многие думают, что я жгу произведения искусства на миллионы долларов, но на самом деле это не так. Я просто завершаю перевоплощение этих работ в NFT, сжигая их физические версии. Ценность искусства — цифрового или аналогового — вообще трудно определить, но она не будет потеряна. Она переходит в форму NFT сразу после сожжения оригинала", — рассказал художник.

Напомним, Херст один из самых дорогих и востребованных художников современности. Он создал "Физическую невозможность смерти в сознании живущего": заполненный формалином аквариум, в котором плавает мертвая акула.

И платиновый череп, инкрустированный бриллиантами под названием "For the Love of God" ("Ради всего святого"). Череп был приобретен группой инвесторов за 38 миллионов фунтов стерлингов. В число этих инвесторов входит украинский меценат Виктор Пинчук. Сейчас бриллиантовый череп хранится в на складе в лондонском ювелирном районе Хаттон-Гарден.