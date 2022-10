Демієн Герст почав палити свої картини, продані як NFT

Всього було продано полотен на 11 мільйонів доларів, але спалив художник поки що лише першу тисячу.

Знаменитий художник Демієн Герст почав палити свої картини. Усього йому доведеться спалити робіт на 11 мільйонів доларів, але поки що він впорався лише з першою тисячею, зробивши з цього шоу. Раніше він продав спалені твори як NFT-токени, а знищення їхніх фізичних копій було обіцяно покупцям. Про це пише ВВС.

Демієн Герст влаштував розпродаж своєї колекції творів, названих The Currency. В англійській це слово має кілька значень: перш за все це "валюта" або "гроші", але воно також може означати "дійсність" чогось.

Покупці картин Герста могли вибрати фізичну картину, або її цифрову копію NFT. Якщо вибір падав на останнє – оригінал на папері потрібно спалити.

Коли набралося близько тисячі робіт, Демієн Герст влаштував шоу зі знищення своїх робіт. Він заявив, що йому сподобалося і він не проти повторити.

Художник спалював свої картини одну за одною перед об'єктивами телекамер та фотографів. Це транслювалося у прямому етері, а у галереї спеціально встановили каміни.

Роботи були створені у 2016 році, для них використовувалася емалева фарба та виготовлений вручну папір. Кожна з робіт має унікальний номер, тому перед тим, як спалити картину, Герст показував, що знищується саме та, цифрова копія якої була продана.

Художник почав продавати колекцію The Currency торік, лише у ній 10 тисяч творів.

У лондонській галереї Newport Street повідомили, що 5149 покупців колекції віддали перевагу оригіналам на папері, а 4851 зробили вибір на користь цифрових копій.

Отже тепер Герст має спалити роботи, що залишилися.

Кожен із токенів, за деякими даними, був проданий за 2 тисячі доларів.

"Багато хто думає, що я палю витвори мистецтва на мільйони доларів, але насправді це не так. Я просто завершую перетворення цих робіт у NFT, шляхом спалення їх фізичних версій. Цінність мистецтва — цифрового чи аналогового — взагалі важко визначити, але вона не буде втрачена. Вона переходить у форму NFT відразу після спалення оригіналу", — розповів художник.

Нагадаємо, Герст один із найдорожчих художників сучасності, роботи якого користуються великим попитом. Він створив "Фізичну неможливість смерті у свідомості того, хто живе": заповнений формаліном акваріум, в якому плаває мертва акула.

І платиновий череп, інкрустований діамантами під назвою "For the Love of God" ("Заради всього святого"). Череп було придбано групою інвесторів за 38 мільйонів фунтів стерлінгів. Серед цих інвесторів входить український меценат Віктор Пінчук. Зараз діамантовий череп зберігається на складі в лондонському ювелірному районі Гаттон-Гарден.