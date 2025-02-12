Під шедевром Тиціана знайдено таємничий портрет, про який ніхто не знав: кого зобразив художник

Вчені виявили таємничий портрет під картиною майстра під час реставраційних робіт — знахідка здивувала науковців.

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Коли художник Відродження писав свою знамениту картину Ecce Homo близько 1570 року, він приховав під нею дещо дивовижне, що тільки зараз помітили вчені. Під час реставраційних робіт дослідники помітили, що під шедевром Тиціана прихований раніше непомічений портрет "невідомого бізнесмена", що стоїть за столом, пише Smithsonian Magazine.

Повторне використання полотен — практика, яка не є рідкістю в образотворчому мистецтві. Вченим уже відомо, що Тіціан повторно використовував полотна і часом писав поверх частково закінчених творів, однак цей випадок, на думку вчених, унікальний. Річ у тім, що художник написав нову роботу поверх закінченої роботи.

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Реставрація була проведена експертами з Інституту Кіпру, які й зробили відкриття. Коли вони досліджували шедевр під мікроскопом, вчені помітили дивні кольори, що проступають крізь кракелюр картини — мережа дрібних тріщин, що проступає на олійному живописі за довгі роки.

Попередній рентгенівський знімок був зроблений в Інститутській лабораторії з характеристики творів мистецтва Андреаса Піттаса і показав "підмальовок". Далі вчені використовували передові методи візуалізації, щоб виявити повний портрет, написаний перевернутим під картиною Ecce Homo.

Дослідники використовували сканер, який поєднує в собі макрорентгенівську флуоресценцію, відбивну спектроскопію і люмінесцентну візуалізацію Фото: Cyprus Institute

За словами директора лабораторії Ніколаса Бакірціса, це відкриття було схоже на "розкриття головоломки". Щойно вчені почали розуміти, що під картиною знаходиться ще одна ціла робота, вони були надзвичайно схвильовані. Далі вчені розпочали вивчення шарів, використовуючи низку методів візуалізації, а потім одночасно фізичні, хімічні та аналітичні методи, які дали змогу команді зазирнути під поверхню. Автори дослідження також зазначають, що сподівалися краще зрозуміти "художні стратегії" Тиціана і те, як підмальовок міг вплинути на Ecce Homo.

Дослідники зазначають, що портрет, знайдений під картиною, — це портрет чоловіка, що стоїть. Команда, на жаль, не змогла визначити, хто цей чоловік, проте вчені вважають, що він не є одним із відомих покровителів, друзів або клієнтів Тиціана.

Водночас науковці зазначають, що чоловік, зображений на портреті, має вигляд "професіонала". Чоловік стоїть в офісі перед столом і однією рукою торкається книги або стопки паперів, а іншою тримає перо. Передбачається, що на портреті зображений банкір або юрист, який є професіоналом своєї справи.

Дослідники вважають, що на портреті зображений бізнесмен, юрист або банкір Фото: Cyprus Institute

Цікаво, що Тіціан перевернув портрет чоловіка, перш ніж малювати поверх нього. Вчені вважають, що художник також інтегрував елементи першого портрета в Ecce Homo. За словами Бакірціса, вони з колегами виявили, що частини рис обличчя, наприклад, частина його лінії підборіддя, слідують мальовничому виконанню мотузок, що зв'язують руки Христа. Є й інші деталі у фоновому просторі та кімнаті, представленій на портреті, які також полегшують малювання композиції Ecce Homo.

Вчені також використовували рентгенівські знімки, щоб відтворити прихований портрет. Прихована картина тепер виставлена поруч з Ecce Homo в Муніципальному центрі мистецтв у Лімассолі, недалеко від південного узбережжя острівної держави.

Раніше Фокус писав про те, що на "Мона Лізі" да Вінчі знайшли приховані зображення тварин.