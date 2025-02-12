Под шедевром Тициана найден таинственный портрет, о котором никто не знал: кого изобразил художник

Ученые обнаружили таинственный портрет под картиной мастера во время реставрационных работ — находка удивила ученых.

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Когда художник Возрождения писал свою знаменитую картину Ecce Homo около 1570 года, он скрыл под ней нечто удивительно, что только сейчас было замечено учеными. Во время реставрационных работ исследователи заметили, что под шедевром Тициана скрыт ранее незамеченный портрет "неизвестного бизнесмена", стоящего за столом, пишет Smithsonian Magazine.

Повторное использование холстов — практика, которая не является редкостью в изобразительном искусстве. Ученым уже известно, что Тициан повторно использовал холсты и порой писал поверх частично законченных произведений, однако этот случай, по мнению ученых, уникален. Дело в том, что художник написал новую работу поверх законченной работы.

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Реставрация была проведена экспертами из Института Кипра, которые и сделали открытие. Когда они исследовали шедевр под микроскопом, ученые заметили странные цвета, проступающие сквозь кракелюр картины — сеть мелких трещин, проступающая на масляной живописи за долгие годы.

Предварительный рентгеновский снимок был сделан в Институтской лаборатории по характеристике произведений искусства Андреаса Питтаса и показал "подмалевок". Далее ученые использовали передовые методы визуализации, чтобы выявить полный портрет, написанный перевернутым под картиной Ecce Homo.

Исследователи использовали сканер, который сочетает в себе макрорентгеновскую флуоресценцию, отражательную спектроскопию и люминесцентную визуализацию Фото: Cyprus Institute

По словам директора лаборатории Николаса Бакирциса, это открытие было похоже на "раскрытие головоломки". Как только ученые начали понимать, что под картиной находится еще одна целая работа, они были чрезвычайно взволнованы. Далее ученые приступили к изучению слоев, используя ряд методов визуализации, а затем одновременно физические, химические и аналитические методы, которые позволили команде заглянуть под поверхность. Авторы исследования также отмечают, что надеялись лучше понять "художественные стратегии" Тициана и то, как подмалевок мог повлиять на Ecce Homo.

Исследователи отмечают, что портрет, найденный под картиной — это портрет стоящего мужчины. Команда, увы, не смогла определить, кто этот человек, однако ученые полагают, что он не является одним из известных покровителей, друзей или клиентов Тициана.

В то же время ученые отмечают, что мужчина, изображенный на портрете, выглядит "профессионалом". Мужчина стоит в офисе перед столом и одной рукой касается книги или стопки бумаг, а другой держит перо. Предполагается, что на портрете изображен банкир или юрист, который является профессионалом своего дела.

Исследователи полагают, что на портрете изображен бизнесмен, юрист или банкир Фото: Cyprus Institute

Любопытно, что Тициан перевернул портрет мужчины, прежде чем рисовать поверх него. Ученые полагают, что художник также интегрировал элементы первого портрета в Ecce Homo. По словам Бакирциса, они с коллегами обнаружили, что части черт лица, например, часть его линии подбородка, следуют живописному исполнению веревок, связывающих руки Христа. Есть и другие детали в фоновом пространстве и комнате, представленной на портрете, которые также облегчают рисование композиции Ecce Homo.

Ученые также использовали рентгеновские снимки, чтобы воссоздать скрытый портрет. Скрытая картина теперь выставлена рядом с Ecce Homo в Муниципальном центре искусств в Лимассоле, недалеко от южного побережья островного государства.

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