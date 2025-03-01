"Іронія долі": невідомі поцупили картини з церкви, де були написані Десять Заповідей (фото)

В поліції кажуть, що вартість викрадених картин залишається невідомою, однак має значну цінність для місцевої громади. Наразі продовжуються пошуки грабіжників, а громадян просять повідомляти будь-яку інформацію щодо цього злочину.

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У британському містечку Літтл-Стіпінг невідомий поцупив з місцевої церкви картини з Десятьма Заповідями. Церковний наглядач церкви каже, що це "іронія долі", що злодій викрав табличку з текстом заповіді "не вкради", повідомляє BBC.

Поліція графства Лінкольншир, в якому розташоване це містечко, підтвердила факт крадіжки та проводить розслідування за фактом вчиненого злочину. Правоохоронці кажуть, що наразі точна вартість викрадених картин є невідомою, однак має "мають сентиментальну цінність для церкви та її членів".

Викрадена картина з молитвою "Отче наш" (фото: lincs.police.uk)

"Це випадковий злочин. Очевидно, вам [буде] неприємно від того, що деякі речі були вкрадені", — сказав церковний наглядач Бейзіл Гарвуд, додавши, що ймовірно злочинці зламали двері до церкви вдень, а потім проникли до релігійної споруди.

За словами пана Гартвуда, пошкоджень самої будівлі не було. Наразі він закликає вірян бути "пильними та обачними", та заявив, що церква продовжить роботу для всіх охочих та представників громадськості попри вчинений злочин.

Викрадена картина з молитвою (фото: lincs.police.uk) Викрадена картина з 10 заповідями (фото: lincs.police.uk)

В поліції Лінкольнширу звернулися до громадян з проханням повідомляти правоохоронців будь-яку інформацію, що може стосуватися цієї крадіжки.

Раніше повідомлялося, що у блогерки-мільйонерки поцупили коштовності на $12 млн. Злодій також забрав сумки Hermes із крокодилової шкіри вартістю 194 тисячі доларів і 18 тисяч доларів готівкою.

Згодом стало відомо, як британці вчаться в TikTok красти в магазинах. Дрібні крадіжки в супермаркетах Великої Британії завдають шкоди бюджету країни в розмірі до 2,5 млрд доларів на рік. Посібники зі злодійства є у відкритому доступі в соцмережі TikTok, кажуть експерти-кримінологи.