Британці вчаться в TikTok красти в магазинах: це перетворилося на "новий вид спорту"

Дрібні крадіжки в супермаркетах Великої Британії завдають шкоди бюджету країни в розмірі до 2,5 млрд доларів на рік. Посібники зі злодійства є у відкритому доступі в соцмережі TikTok, кажуть експерти-кримінологи.

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У Великій Британії набирає популярності негативний суспільний тренд: крадіжка речей у магазинах стає "новим національним видом спорту". Про це пише таблоїд Daily Star.

Мільйони британців, здебільшого молоді люди, скоюють дрібні крадіжки та шахрайства на касах самообслуговування в супермаркетах. Тенденції сприяє також вивчення методів скоєння злочинів у соцмережі TikTok, підкреслює кримінолог з Університету Портсмута Девід Шепард.

"Молоді люди стикаються з установками і поведінкою, які роблять нормою повсякденну нечесність і повсякденне шахрайство".

Серед маси посібників зі злодійства на TikTok є уроки про те, як красти в роздрібних торговців. Але творці кліпів не називають це крадіжкою. Вони "діляться порадами" з тими, хто вважає, що суспільство винне їм. Деякі акаунти, що поширюють уроки, мають десятки тисяч підписників.

Зміна соціальних установок зробила злодійство майже "національним видом спорту", коментує Шепард.

Його висновок підтверджує інший експерт із шахрайства. Професор Еммелін Тейлор з Лондонського університету Сіті десять років тому ввела термін "SWIPER" для позначення злодіїв, які не сканують усі товари на касах самообслуговування.

"Раніше крадіжка в магазині була брудним злочином. Тепер люди жартують про останню вкрадену річ, як вони "випадково" пролили пляшку Prosecco, заховану у зв'язці бананів", — каже Тейлор.

Страх бути спійманим на обмані різко впав. Міністерство праці та пенсій попередило, що зростаюча схильність британців до дрібних крадіжок обійдеться системі соціальних виплат у додаткові 2,5 млрд доларів на рік.

Як у Британії карають людину, спійману на крадіжці в магазині?

Охоронець може затримати громадянина, якщо його спіймали на місці злочину, щоб він не втік до прибуття поліцейського. Охоронцям дозволено застосовувати "розумну" силу для затримання злодіїв у магазині відповідно до Закону про кримінальне право 1967 року.

Засудження за крадіжку в магазині призведе до судимості. Якщо вартість товару становить менш як 240 доларів, максимальний строк покарання — шість місяців позбавлення волі. Якщо ціна вкраденого товару вища, тоді можуть дати максимум сім років позбавлення волі.

Нагадаємо, у британському місті Банбері вкрали 13 мобільних туалетів, хімікати для знезараження, бензин і труби для перекачування фекалій.

Британська мандрівниця Габбі Морган раніше потрапила в незручну ситуацію в Австралії. У неї вкрали продукти з холодильника і всю спідню білизну з мотузки для сушіння.