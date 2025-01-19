Британцы учатся в TikTok воровать в магазинах: это превратилось в "новый вид спорта"

Мелкие кражи в супермаркетах Великобритании наносят урон бюджету страны в размере до 2,5 млрд долларов в год. Руководства по воровству имеются в открытом доступе в соцсети TikTok, говорят эксперты-криминологи.

Related video

В Великобритании набирает популярность негативный общественный тренд: кража вещей в магазинах становится "новым национальным видом спорта". Об этом пишет таблоид Daily Star.

Миллионы британцев, в основном молодые люди, совершают мелкие кражи и мошенничества на кассах самообслуживания в супермаркетах. Тенденции способствуют также изучение методов совершения преступлений в соцсети TikTok, подчеркивает криминолог из Университета Портсмута Дэвид Шепард.

"Молодые люди сталкиваются с установками и поведением, которые делают нормой повседневную нечестность и повседневное мошенничество".

Среди массы руководств по воровству на TikTok есть уроки о том, как воровать у розничных торговцев. Но создатели клипов не называют это воровством. Они "делятся советами" с теми, кто считает, что общество должно им. Некоторые аккаунты, распространяющие уроки, имеют десятки тысяч подписчиков.

Изменение социальных установок сделало воровство почти "национальным видом спорта", комментирует Шепард.

Его вывод подтверждает другой эксперт по мошенничеству. Профессор Эммелин Тейлор из Лондонского университета Сити десять лет назад ввела термин "SWIPER" для обозначения воров, которые не сканируют все товары на кассах самообслуживания.

"Раньше кража в магазине была грязным преступлением. Теперь люди шутят о последней украденной вещи, как они "случайно" пролили бутылку Prosecco, cпрятанную в связке бананов", — говорит Тейлор.

Страх быть пойманным на обмане резко упал. Министерство труда и пенсий предупредило, что растущая склонность британцев к мелким кражам обойдется системе социальных выплат в дополнительные 2,5 млрд долларов в год.

Как в Британии наказывают человека, пойманного на краже в магазине?

Охранник может задержать гражданина, если его поймали на месте преступления, чтобы он не убежал до прибытия полицейского. Охранникам разрешено применять "разумную" силу для задержания воров в магазине в соответствии с Законом об уголовном праве 1967 года.

Осуждение за кражу в магазине приведет к судимости. Если стоимость товара составляет менее 240 долларов, максимальный срок наказания — шесть месяцев лишения свободы. Если цена украденного товара выше, тогда могут дать максимум семь лет лишения свободы.

Напомним, в британском городе Банбери украли 13 мобильных туалетов, химикаты для обеззараживания, бензин и трубы для перекачки фекалий.

Британская путешественница Габби Морган ранее попала в неловкую ситуацию в Австралии. У нее украли продукты из холодильника и все нижнее белье с веревки для сушки.