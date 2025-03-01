"Ирония судьбы": неизвестные украли картины из церкви, где были написаны Десять Заповедей (фото)

В полиции говорят, что стоимость похищенных картин остается неизвестной, однако имеет значительную ценность для местной общины. Сейчас продолжаются поиски грабителей, а граждан просят сообщать любую информацию об этом преступлении.

Related video

В британском городке Литтл-Стипинг неизвестный украл из местной церкви картины с Десятью Заповедями. Церковный надзиратель церкви говорит, что это "ирония судьбы", что вор похитил табличку с текстом заповеди "не укради", сообщает BBC.

Полиция графства Линкольншир, в котором расположен этот городок, подтвердила факт кражи и проводит расследование по факту совершенного преступления. Правоохранители говорят, что пока точная стоимость похищенных картин неизвестна, однако они "имеют сентиментальную ценность для церкви и ее членов".

Похищенная картина с молитвой "Отче наш" (фото: lincs.police.uk)

"Это случайное преступление. Очевидно, вам [будет] неприятно от того, что некоторые вещи были украдены", — сказал церковный надзиратель Бейзил Харвуд, добавив, что вероятно преступники взломали дверь в церковь днем, а затем проникли в религиозное сооружение.

По словам господина Хартвуда, повреждений самого здания не было. Сейчас он призывает верующих быть "бдительными и осмотрительными", и заявил, что церковь продолжит работу для всех желающих и представителей общественности, несмотря на совершенное преступление.

Похищенная картина с молитвой (фото: lincs.police.uk) Похищенная картина с 10 заповедями (фото: lincs.police.uk)

В полиции Линкольншира обратились к гражданам с просьбой сообщать правоохранителям любую информацию, которая может касаться этой кражи.

Ранее сообщалось, что у блогерши-миллионерши украли драгоценности на $12 млн. Вор также забрал сумки Hermes из крокодиловой кожи стоимостью 194 тысячи долларов и 18 тысяч долларов наличными.

Впоследствии стало известно, как британцы учатся в TikTok воровать в магазинах. Мелкие кражи в супермаркетах Великобритании наносят ущерб бюджету страны в размере до 2,5 млрд долларов в год. Пособия по воровству есть в открытом доступе в соцсети TikTok, говорят эксперты-криминологи.