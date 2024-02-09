Кейт Миддлтон обеспокоена тем, что рак короля заставил Уильяма вернуться к работе

Принцесса, которая перенесла операцию на брюшной полости, не вернется к публичным обязанностям до Пасхи 2024 года. Тем временем у британского суверена обнаружили онкологию.

Кейт Миддлтон обеспокоена тем, что рак короля Великобритании Чарльза III заставил принца Уильяма вернуться к работе. Об этом пишет Fox News.

Принцесса Уэльская волнуется за своего мужа, принца Уильяма, который 7 февраля 2024 года вернулся к исполнению королевских обязанностей после того, как его возлюбленная перенесла операцию на брюшной полости, а отцу диагностировали онкологию.

Будущий суверен сначала провел церемонию инвеституры от имени Чарльза III, а затем с Томом Крузом посетил благотворительный гала-вечер воздушной машины скорой помощи Лондона.

Принц Уильям вернулся к публичным обязанностям

Пока Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости, отец принца Уильяма, британский монарх Чарльз III, лечится от рака.

"Кейт волнуется психическим ущербом, который эти двойные медицинские битвы наносят ее мужу", — считает королевский эксперт Кристофер Андерсен.

"Уильям ужасно обеспокоен состоянием Кейт — мы до сих пор не знаем, для чего была операция на брюшной полости или почему ее выздоровление занимает месяцы — и теперь ему приходится столкнуться с фактом, что его отец болен раком... Он сократил свой график, чтобы возить детей в школу", — добавляет Андерсен.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

"Теперь он снова приступил к своим королевским обязанностям гораздо раньше, чем, возможно, хотел бы. Но бывают моменты, когда долг преобладает над семейной жизнью, и, в конце концов, Уильям — это будущий король", — считает автор.

Принц Уильям встретился с Томом Крузом

Напомним, принц Уильям впервые высказался об операции жены и онкологии отца.

Также Фокус писал о вызовах, которые будут перед королевской семьей Великобритании на фоне последних новостей.