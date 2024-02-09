Эмили Ратаковски показала свежие фото единственного сына

Сильвестр, или Слай, родился в союзе Эмили Ратаковски и продюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Впрочем, в 2022 году пара развелась.

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала подросшего сына. Семейными кадрами звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в Instagram с более 30 млн подписчиков.

Эмили показала, как они с двухлетним наследником весело проводят время. Малыш сидел на спине звездной мамы и улыбался на камеру. И Эмили, и Сильвестр были одеты в яркие желтые наряды, дополняя друг друга.

"Мне действительно нравится быть мамой Слая", — написала Ратаковски.

Эмили Ратаковски с сыном

Сын Эмили, которому 8 марта 2024 исполнится три года, родился в союзе модели и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. О разводе супругов стало известно летом 2022 года. Сообщалось о многочисленных изменах бывшего мужа звезды подиумов. После этого ей приписывали роман с Брэдом Питтом, однако слухи об отношениях пары не подтвердились.

Впоследствии Ратаковски месяц встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. А в начале 2023 года стало известно о новых вероятных отношениях звезды польско-еврейского происхождения с юмористом Эриком Андре.

Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Напомним, Эмили Ратаковски и Тина Кунаки отправились на роскошный отдых.

Также Фокус писал о стильном светлом пальто на зиму, которое продемонстрировала Эмили Ратаковски.