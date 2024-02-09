Королева Камилла выбрала особенное украшение для выхода в свет

Камилла отдала дань уважения покойной королеве Елизавете II. Она надела ее любимую брошь во время первого публичного выступления после того, как королю Чарльзу поставили шокирующий диагноз.

Королева Камилла днем ранее присутствовала на своем первом публичном мероприятии после того, как стало известно о диагнозе ее мужа. Она тщательно подобрала наряд и добавила продуманный набор украшений. В том числе и особенную брошь королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

76-летняя жена короля Чарльза выглядела как всегда элегантно в стильном белом пальто и черных ботинках на каблуках, когда прибыла в собор Солсбери в Уилтшире.

К ее пальто был прикреплена брошь в виде кельтского узла с бриллиантами, окружающими изумруд-кабошон, королевскую реликвию, датируемую столетиями.

Королева Камилла и ее особенная брошь Фото: Getty Images

Брошь досталась королеве Елизавете II от королевы Марии Текской.

А королеве Марии она досталась от российского царя Николая II. Он подарил брошь Марии в 1893 году, когда она вышла замуж за будущего короля Георга V.

Королева Мария была сфотографирована с брошью с кельтским узлом из изумрудов и бриллиантов только дважды: на портрете, сделанном примерно в 1898 году, и на выставке цветов в Челси в 1929 году.

После ее смерти в 1953 году брошь досталась королеве Елизавете II, которая носила ее на ирландском государственном банкете весной 2014 года, прикрепив к поясу.

В следующий раз кельтская брошь еще раз появилась на публике, когда королева носила ее на аудиенции у генерального секретаря Организации Объединенных Наций на Мальте в ноябре 2015 года.

Она даже носила брошь во время одного из своих последних публичных выступлений в июле 2022 года, когда вручала Георгиевский крест Национальной службе здравоохранения.

Поскольку у королевы Елизаветы была большая коллекция брошей, она появлялась лишь несколько раз, но Камилла, похоже, использовала ее, чтобы сделать очень трогательный поклон своей покойной свекрови.

Камилла также носила эту брошь во время двухдневного визита в Северную Ирландию в мае 2023 года с королем Чарльзом.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Во время выхода в свет королева Камилла сказала, что ее супруг чувствует себя "очень хорошо в сложившихся обстоятельствах" и отметила работу благотворительных организаций.

Камилла сказала, что ее муж, который ранее на этой неделе прошел свой первый курс лечения от рака, был "очень тронут" всеми сообщениями о поддержке, которые он получал от общественности.

Чарльз проводит время в Сандрингеме после того, как ему поставили диагноз, о котором в понедельник объявил Букингемский дворец.

В понедельник его навестил принц Гарри, который ради этого прилетел из США. Но после долгого перелета Гарри провел с отцом только 45 минут. А уже через сутки улетел обратно в Калифорнию.