10 февраля 2024 года: Прохор Весенний - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя принимать важные решения и стричься. Ясный месяц на небе в этот день — к проливному дождю.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – Прохора Лебедника. В народе его называли Прохор Весенний. Считалось, что с этого дня зима отступает, весна приближается, продолжительность дня увеличивается.

Также 10 февраля 2024 года— Китайский Новый год.

Что нельзя делать 10 февраля:

одалживать деньги;

принимать важные решения;

заниматься тяжелым физическим трудом;

давать взаймы хлеб и соль;

стричь ногти и волосы.

Народные приметы и поверья:

ясный месяц на небе — к проливному дождю;

мороз — к теплой весне.

День ангела празднуют:

Анна, Антоний, Аркадий, Валентина, Валерьян, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука, Марк, Петр.

Этот день в истории:

1942 год — самый первый в истории "Золотой диск" (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручен Гленну Миллеру (с записью "Чаттануги чу-чу");

2009 год — на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.